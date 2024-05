Lula se manifesta sobre morte de Arthur Bisneto

Lula fez um post no X lamentando a morte do ex-deputado federal

Brasília (DF) – O Presidente Lula fez uma publicação em seu X (antigo Twitter), se manifestando sobre a morte do ex-deputado federal Arthur Virgílio Bisneto, que foi encontrado morto nesta terça-feira (28), em um condomínio de Manaus.

De acordo com o post, Lula afirmou que não há dor maior que a perda de um filho ou neto. Na oportunidade, ele desejou seus sentimentos ao ex-senador Arthur Virgílio e todos os familiares e amigos de Arthur Bisneto.

Recebi, com surpresa, a notícia da morte do jovem ex-deputado Arthur Bisneto. Sei que não há dor maior que a perda de um filho ou neto. Meus sentimentos ao ex-senador Arthur Virgílio e todos os familiares e amigos de Arthur Bisneto. — Lula (@LulaOficial) May 28, 2024

Um morador da região filmou o momento em que uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) deixou o local com o filho do ex-prefeito. O homem, durante o vídeo, confirma a morte de Arthur Bisneto com um vizinho.

Filiado ao PSDB-AM, Bisneto iniciou a carreira na política como vereador, em Manaus, no início dos anos 2000. Na sequência, foi deputado estadual e deputado federal pelo Amazonas. Nas eleições de 2014, Arthur Bisneto foi o deputado federal mais votado no Amazonas, com mais de 250 mil votos. Ele também foi chefe da Casa Civil da Prefeitura Municipal de Manaus (PMM) no mandato do pai.

