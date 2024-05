Transformação do antigo prédio da Receita Federal deve movimentar comércio no Centro Histórico

Edifício agora faz parte do programa do Governo do Estado, o Amazonas Meu Lar, e será readaptado para área habitacional

A transformação do antigo prédio da Receita Federal, no Centro de Manaus, em uma unidade habitacional está gerando expectativas positivas para o comércio na região central. O edifício agora faz parte do Amazonas Meu Lar, o maior programa de moradia da história do Governo do Estado, e do Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal. Novo espaço habitacional terá capacidade para até 85 famílias, podendo chegar a 128.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus), Ralph Assayag, acredita que a ocupação de prédios que estão sem utilização pode impulsionar o crescimento econômico no centro da cidade.

“Vai acontecer uma evolução no centro da cidade. Esses imóveis que estão fechados e vários outros, até privados, podem ser transformados em residências, vai trazer uma população maior, vai trazer a abertura talvez de mais lojas, mais emprego”, disse o presidente.

O imóvel é o primeiro do Amazonas a receber o “retrofit” – técnica de revitalização de construções antigas -, sendo a readaptação da área para uma habitação funcional com quarto, sala, cozinha e banheiro. O novo residencial vai atender famílias com renda mensal bruta de até R$ 2.640 pertencentes a Faixa 1, cadastradas no Amazonas Meu Lar.

O prédio com 17 andares está localizado na rua Marechal Deodoro e pertence à Superintendência do Patrimônio da União (SPU). O imóvel será doado ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) para as habitações de interesse social e deverá ser ocupado, futuramente, por famílias do público em geral cadastradas previamente no Amazonas Meu Lar. Em breve, atendendo a um pedido do governador, o local será repassado ao Estado.

Parceria

A doação do prédio é fruto da parceria entre o Governo Federal e o Governo do Amazonas, possibilitando o avanço de novas habitações. Além de reduzir os gastos do recurso público em aquisição de terrenos ou áreas, a requalificação do prédio que, atualmente, está sem utilização em um dos cartões postais da cidade de Manaus, trará menor desgaste ambiental e revitalização para o Centro, possibilitando a criação de novas moradias com espaços modernos, confortáveis e funcionais.

No dia 21 de maio, o governador Wilson Lima apresentou ao ministro das Cidades, Jader Filho, um pedido de prioridade para avanço de projetos de habitação do estado já aprovados pelo Governo Federal, que fazem parte do Amazonas Meu Lar, que contempla seis projetos, totalizando 720 unidades pelo Minha Casa Minha Vida.

Leia mais

Wilson Lima vistoria prédio da antiga Receita Federal que será transformado em moradias pelo Amazonas Meu Lar

Antigo prédio da Receita Federal será adaptado para residencial no Centro de Manaus

Aplicativo moderniza monitoramento de prédios e imóveis do Centro Histórico de Manaus