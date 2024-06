Festa dos Visitantes 2024 terá Belo e Thiaguinho em Parintins e troca de ingresso por alimentos

Assim como a edição de 2023, a festa acontece com patrocínio da Eneva e contará, ainda, com shows de vários artistas locais

A edição de 2024 da Festa dos Visitantes, em Parintins, no dia 27 de junho, terá os cantores Belo e Thiaguinho e o acesso ao evento será feito com a troca do ingresso por alimentos não perecíveis. Assim como em 2023, a festa é patrocinada pela empresa Eneva, responsável por trazer as atrações principais, e acontecerá novamente no Bumbódromo, com início previsto para às 17h.

O evento antecede o 57º Festival de Parintins e o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, será responsável pela operacionalização da festa.

Para o diretor-executivo de Relações Externas e Comunicação da Eneva, Aurélio Amaral, o evento é uma oportunidade de promover a cultura local e movimentar a economia no município no período do Festival.

“A Eneva está no Amazonas fomentando o desenvolvimento e trazendo oportunidades econômicas importantes para a região, como a construção do Complexo Termelétrico Azulão 950. Ao mesmo tempo, reconhecemos e apoiamos mais uma edição do Festival de Parintins por entender que a cultura é essencial para valorizar o povo e gerar renda por meio do turismo”, destacou o diretor.

Será montado um palco 360º, onde as atrações locais e nacionais vão se revezar em oito horas de música, das 17h à 1h da manhã. Entre as atrações locais, estão: DJ Rafa Militão, Paula Gomes, Márcia Siqueira, Márcia Novo, Rebecca Grana, Leonardo Castelo, Jr Paulain e UendelPinheiro.

“A Festa dos Visitantes 2024 dá sequência ao sucesso do ano passado, quando pela primeira vez, foi realizada com todo aparato técnico e estrutura para receber o público. Uma experiência única, onde os visitantes têm a oportunidade de assistir aos shows no palco 360º, em um evento empenhado na valorização da cultura e na geração de postos de trabalho”, disse o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz.

Troca de ingressos

Para acessar o local do evento e curtir cerca de 8h de shows de artistas de diversos seguimentos, será preciso realizar a troca do ingresso por alimentos não perecíveis. Será permitida a troca de um ingresso por CPF, que será feita em pontos na cidade de Parintins. A divulgação dos locais de troca será feita em breve.

Os alimentos arrecadados serão entregues pela Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) e Defesa Civil do Amazonas para famílias de comunidades locais mais afetadas no período da estiagem.

Sobre a Eneva

A Eneva é a principal operadora privada de gás natural onshore no Brasil, atuando desde a exploração e produção até o fornecimento de soluções de energia. Com ativos em diversos estados brasileiros, a empresa opera 14 campos de gás natural nas Bacias do Parnaíba (MA) e Amazonas (AM), totalizando uma área de concessão superior a 63 mil km², a maior do Brasil. Possui um parque de geração com 5,95 GW de capacidade contratada, incluindo termelétricas nos estados do Maranhão, Ceará, Sergipe, Roraima, e o Complexo Solar Futura na Bahia, que iniciou operação em 2023.

Outros apoios

Após o sucesso da edição da Festa dos Visitantes de 2023, realizada pela primeira vez pelo Governo do Amazonas no Bumbódromo de Parintins, a festa vai contar este ano,ainda, com o apoio das empresas O Boticário e Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas(CIESA).

*Com informações da assessoria

