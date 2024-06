Biometria facial: avançando em benefício das empresas e usuários

Diversas empresas em todo Brasil vêm acompanhando e implementando em suas organizações ferramentas que utilizam a biometria facial. Sua tecnologia tem se destacado anualmente como um dos processos de inovação tecnológica de maior crescimento na área de segurança e também sua eficiência quando utilizada em serviços e processos. Instituições de ensino, setor hoteleiro, organizações governamentais, condomínios residenciais entre outros segmentos estão investindo de forma maciça em sistemas que tenham como recurso principal, o reconhecimento facial, permitindo somente a entrada de pessoas que tenham realizado cadastro prévio e, consequentemente, gerando um ambiente mais seguro.

Além disso, a biometria facial também tem ajudado de forma positiva as empresas em vários pontos do negócio, como departamentos de recursos humanos, por exemplo, onde ela pode ser utilizada no registro de pontos, proporcionando soluções mais eficientes, com o uso da automatização do recurso. A pesquisa divulgada em 2023 pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), comprova que o uso desta tecnologia como meio de segurança teve mais de 850 milhões de transações que foram autenticadas pela biometria facial entre os anos de 2018 até 2023, contra o leitor de digitais que chegou a ter uma queda de 29%, ficando em segundo lugar como favorito dos usuários.

Formado em redes de computadores pela Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) e Marketing pela Universidade Paulista (Unip), o sócio e diretor comercial do grupo Pará Cabos, Rafael Amorim, que também é ex-presidente da Associação dos Jovens Empresários e Empreendedores do Amazonas (AJE) e membro do G4 Club, analisa que o uso da biometria é essencial no mundo dinâmico que a sociedade atualmente se encontra.

“O uso da biometria facial, melhora e aumenta ainda mais a sensação de segurança, por ser uma característica única do ser humano. Não é uma tecnologia nova, porém, por conta do ocorrido em 2020 e 2021, período de pandemia o uso de biometria facial aumentou grandemente e tem sido utilizada em vários seguimentos não na área de segurança”, cita o empresário, destacando também o crescimento da utilização da ferramenta digital, em mercadinhos de condomínios que utilizam a biometria fácil para seu acesso, aplicativos de bancos, entre outras formas de utilização.

“Existem lugares pelo mundo afora que por conta da biometria fácil, você consegue comprar e debitar direto da sua carteira digital”, explica.

Vantagens da biometria

Ainda para Rafael Amorim, as vantagens são inúmeras quando se trata da utilização dessa inovação tecnológica. No grupo Pará Cabos, o empresário afirma que o uso já faz parte de suas rotinas em função do mercado que atua e garante a importância e o resultado de suas vantagens.

“Podemos destacar diversas vantagens como por exemplo um acesso mais rápido em um sistema da empresa, na entrada do condomínio e tudo isso de forma sincronizada. Em nossas lojas utilizamos alguns acessos com biometria facial e alguns de nossos clientes têm esse cadastro e acesso em algumas áreas. E vendo que isso funciona em nossa loja, uma gama de clientes instalou soluções neste formato em seus ambientes residenciais e corporativos”, comentou

Investimento

Na avaliação de Amorim, o investimento ainda é acessível para quem busca este recurso independente do segmento em que será implantada. “O acesso biométrico facial, no passado, teve seu valor mais alto. Hoje em dia você consegue utilizar desta tecnologia com preços mais acessíveis tanto para sua residência quanto para sua empresa, escritório, academias. Em nossa visão, é um tipo de mercado que só tende a crescer. Temos exemplos de escolas que utilizam esse tipo de ferramenta para o acesso de entrada e serve também como a antiga ‘chamada” do professor’, destaca o empresário.

Direito digital

O advogado Sergio Vieira, especialista em direito empresarial, Cível, Societário, e um apreciador das ferramentas digitais, menciona que as tecnologias de autenticação por biometria, seja facial ou digital, são inovações que em um primeiro momento podem apresentar uma maior segurança nas transações e atividades no ambiente virtual. Contudo, segundo ele, como toda inovação, existem questões que merecem nossa atenção, especialmente a segurança e o armazenamento desses dados pelas empresas que realizam a intermediação do usuário com as plataformas.

“A LGPD), Lei n° 13.709/2018, surgiu como uma tentativa de garantir a proteção dos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, além da livre formação da personalidade de cada indivíduo, estendendo-se estes direitos e garantias fundamentais previstos em nosso sistema constitucional para o ambiente virtual. A extensão da proteção da liberdade e da privacidade dos cidadãos para o ambiente virtual traz consigo a materialização de seu propósito essencial”, avalia o advogado.

Sergio aponta que a implementação da biometria facial traz consigo tanto benefícios quanto desafios em relação à segurança de dados para os usuários.

“Em termos de benefícios, a biometria facial pode oferecer uma camada adicional de segurança, tornando mais difícil para pessoas não autorizadas acessarem dispositivos ou realizar transações fraudulentas. No entanto, existem preocupações significativas em relação à segurança de dados associada à biometria facial. Um dos principais desafios é o armazenamento e a proteção dos dados biométricos dos usuários”, pontua.

Avanço tecnológico

O advogado Helso do Carmo Ribeiro Filho. Foto: Divulgação

O advogado Helso do Carmo Ribeiro Filho, graduado em direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e Mestre em Direito Processual pela Universidade Nilton Lins, entre outros títulos, lembra que estamos a todo tempo sendo vigiados por alguma câmera, em decorrência de demandas de segurança da população e que embora as discussões sobre seu uso ainda se façam necessárias, a biometria facial é apenas mais um avanço na segurança do cidadão.

“Essa tecnologia vai servir para amenizar determinadas agruras da nossa vida. Então hoje, por exemplo, eu entro no meu condomínio com a minha biometria facial. O que antes esperava a liberação de um porteiro ou o porte de uma chave que eu não poderia perder, se não entrava. Eu acredito que você não tem como evitar isso”, finaliza.

*Com informações da assessoria

