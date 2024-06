Ex-pastora faz sucesso como stripper no OnlyFans com cena inspirada de ‘Titanic’

A ex-pastora Nikole Mitchell, que agora faz sucesso como stripper no OnlyFans, revelou que sua inspiração para posar nua veio do filme “Titanic”. Assistindo a cena icônica em que Rose (Kate Winslet) posa nua para Jack (Leonardo DiCaprio), Nikole percebeu que era isso que queria fazer.

Em uma entrevista ao podcast “Till Death Us Do Pod”, Nikole compartilhou que sempre teve esses desejos profundos, mas como estudava em uma escola cristã e frequentava igrejas, não tinha com quem falar sobre isso nos círculos religiosos. A cena do filme despertou esses desejos interiorizados desde a adolescência e a motivou a buscar seu verdadeiro chamado.

A decisão de abandonar a vida religiosa e se tornar uma stripper no OnlyFans não foi fácil para Nikole, mas hoje ela sustenta a si mesma e seus três filhos com a renda gerada pelo seu conteúdo na plataforma. Ela encontrou a liberdade de ser quem realmente é, seguindo seus desejos e paixões, longe das restrições do ambiente religioso em que cresceu.

*Com informações do palmas360

