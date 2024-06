Filha de Angelina Jolie e Brad Pitt pede para tirar sobrenome do pai

Outros filhos do casal também já pararam de usar de Pitt em suas assinaturas

Shiloh, primeira filha biológica de Angelina Jolie e Brad Pitt, fez um pedido na justiça para retirar o sobrenome do pai de seus registros. De acordo com documentos obtidos e revelados pelo site TMZ, a oficialização foi solicitada no dia 27 de maio, comemoração de seus 18 anos.

O pedido para torná-la Shiloh Jolie ainda não foi atendido, mas demonstra os descontentamentos dos filhos com o pai após o divórcio do casal, em 2016. Zahara, adotada em 2005, também parou de usar o sobrenome Pitt e Vivienne, uma das gêmeas que nasceu em 2007, assinou apenas com o sobrenome da mãe em uma peça de que participou recentemente.

Angelina Jolie e Brad Pitt se aproximaram em 2005 durante as gravações do filme “Mr. & Mrs. Smith”, entretanto não comentaram sobre o início o caso até o ator se divorciar de Jennifer Aniston. Na época, Jolie já tinha dois filhos: Maddox Jolie-Pitt, adotado em 2002, no Camboja, e Zahara, em 2005, na Etiópia.

Em 2006, a atriz anunciou que estava grávida de sua primeira filha biológica, Shiloh. Os outros três filhos vieram logo nos anos seguintes — em 2007 adotaram Pax, no Vietnã, e em 2008 tiveram seus outros dois filhos biológicos, os gêmeos Knox e Vivienne.

O casal se divorciou em setembro de 2016 e, durante o processo, Jolie pediu a custódia dos filhos. De acordo com o jornal Daily Mail, em março de 2024 Brad Pitt anunciou que desistiu de lutar pela guarda de seus seis herdeiros. As informações são de que a expectativa é que o processo se encerre ainda neste ano, após oito de batalhas judiciais.

*Com informações da CNN Brasil

