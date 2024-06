Sine Manaus oferta 347 vagas de emprego nesta segunda-feira (3)

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 347 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira (3), de 8h às 14h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

A Semtepi ressalta que, obedecendo ao disposto no artigo 5º, da Constituição Federal, e ao artigo 373-A, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), critérios referentes a sexo, idade, cor ou situação familiar, não podem ser informados na divulgação das vagas disponibilizadas.

Os candidatos devem estar cientes das diretrizes de vestimenta estabelecidas pelo órgão, as quais incluem a proibição de vestimentas como bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas e chinelos durante a entrada.

Vagas Novas – 4

2 vagas – Azulejista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar assentamento de proteção; piso azulejo cerâmico, rodapé, filete, soleiras e regularização de superfície; piso parede porcelanato; rejunte de pisos e azulejos.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com desenvolvimento de normas e procedimentos da área de segurança ocupacional; conhecimento no acompanhamento de PGR, LTCAT, NR-33 e PCMSO; expertise em gerenciamento de EPIs; e documentação completa;

Atividades – auxiliar na elaboração de procedimentos e formulários para melhoria e distribuição dos manuais de padrões e nas tabulações de pesquisas da satisfação dos clientes; acompanhar os relatórios de desempenho da empresa, fornecendo apoio administrativo geral; realizar controle de documentos, atualização de informações da internet e controle de relatórios.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar serviços de limpeza; substituir, trocar, limpar, reparar e instalar peças, componentes e equipamentos; conservar vidros e fachadas, limpar recintos e acessórios; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio – 29

1 vaga – Encarregado de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AD” dentro do prazo de validade; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – supervisionar a manutenção preventiva, preditiva, corretiva e emergencial da intervenção mecânica de máquinas e equipamentos; estabelecer indicadores de qualidade da manutenção.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário para trabalhar em escala 6×1; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar desossa e corte de carnes; verificar a qualidade e higiene dos produtos; prestar atendimento a clientes.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Peixeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário para trabalhar em escala 6×1; e documentação completa;

Atividades – tratar, realizar cortes de peixes e retirar espinhas; prestar atendimento a clientes e dar orientação sobre os peixes.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em aparelho móvel (celular); experiência com vendas; e documentação completa;

Atividades – atuar na captação e prospecção de clientes em lojas parceiras com o objetivo de obter o maior número de cadastros possíveis; despertar o interesse dos clientes em conhecer o produto; ter conhecimento em técnicas de vendas; identificar o perfil do cliente para apresentar o produto da forma mais adequada às suas necessidades; fortalecer o relacionamento e encantar o cliente na abordagem.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – criar receitas para refeições (almoço, jantar, lanches e cafés); varrer o chão e administrar o estoque de alimentos; manter os móveis e objetos da cozinha limpos; criar lista de mercado; realizar atividades de apoio, como servir lanches e cafés.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Chapeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar no preparo e montagem de lanches quentes, pratos rápidos e porções; organizar o local de trabalho, utensílios e geladeiras.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Padeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar nos serviços de alimentação: pré-preparo, preparo e processamento de alimentos, e na montagem de pratos; verificar a qualidade dos gêneros alimentícios, minimizando riscos de contaminação.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Agente de Segurança

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – recepcionar e controlar a movimentação de pessoas em áreas de acesso livre e restrito; fiscalizar pessoas, cargas e patrimônio; escoltar pessoas e mercadorias; controlar objetos e cargas.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria – 107

50 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego na indústria;

Requisitos obrigatórios – ter experiência de 6 meses em outras áreas (com exceção da área industrial); disponibilidade de horário; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar tarefas relacionadas ao processo de produção, como inspeção, carregamento e descarregamento de mercadorias, embalagem, separação e montagem de peças.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Torno

Escolaridade – ensino técnico completo em usinagem ou mecânica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Matemática básica, Metrologia básica, Leitura de Componentes e Operador de Torno CNC; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – operar torno; realizar interpretação e leitura de desenhos em aparelhos de medição, como micrômetro, súbito, paquímetro e micro; fazer faceamento, torneamento, rosqueamento e furação; preparar ferramentas de usinagem e realiza cálculos trigonométricos.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Projetista

Escolaridade – ensino técnico completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – elaborar e emitir desenhos de projetos de produtos, máquinas e ferramentas; desenvolver desenhos em AutoCAD e outras ferramentas; elaborar fluxogramas, layouts, peças para fabricação e documentação técnica.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Operador de Máquina de CNC

Escolaridade – ensino técnico completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – configurar máquina dobradeira CNC de acordo com as especificações do projeto; carregar o material na máquina, garantindo que esteja corretamente posicionado para a operação de dobragem.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nos bairros próximos ao Distrito Industrial; ter cursos de TBO e NR-12; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar em diversas etapas do processo, como controlar o estoque de matéria-prima, separar as peças para a montagem, conferir o funcionamento das máquinas, embalar os produtos, realizar a limpeza e manutenção das instalações e atender a outras demandas de produção.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação no município de Várzea Grande (MT); ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – responsável por executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 183

2 vagas – Gerente de Restaurante

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando administração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – supervisionar as rotinas do restaurante; acompanhar abertura e fechamento de caixa; realizar inventário; controlar equipamentos, utensílios e mercadorias.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Motorista de Micro-Ônibus

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de Direção Defensiva e Transporte Coletivo de Passageiros; Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – conduzir o embarque e desembarque de passageiros; prestar orientação quanto aos procedimentos internos do veículo; executar procedimento para garantir a segurança e conforto dos passageiros.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Soldador de Solda Tig

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar serviços de soldas em geral.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

46 vagas – Mecânico de Manutenção de Máquinas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-33 e NR-35; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – consertar máquinas e equipamentos, requisitando peças para reposição; montar máquinas, equipamentos e acessórios, conforme especificações do fabricante; organizar o local de trabalho para manutenção; avaliar condições de máquinas e equipamentos; elaborar propostas de serviços e orçamentos, relacionando causas de defeitos e listando peças para substituição.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Serralheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-33 e NR-35; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – confeccionar, reparar e instalar peças ou elementos em chapas de metal.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Lanterneiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – restaurar a carroceria de veículos, removendo ou reparando danos estéticos e estruturais, como amassados, riscos, desalinhamentos, deformações e outras imperfeições que afetam a aparência e a integridade do veículo.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Lanterneiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – remodelar, alinhar e reconstruir as partes danificadas da carroceria, fazendo com que o veículo recupere sua forma e aparência originais.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Veículos a Diesel

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar na desmontagem, montagem, ajuste, testes e regulagens em motores a diesel; realizar manutenção e diagnósticos de falhas em motores a diesel e sistemas complementares.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

8 vagas – Soldador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-33 e NR-35; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte, como eletrodo revestido, TIG, MIG, MAG, oxigás, arco submerso, brasagem e plasma; preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem, corte e peças a serem soldadas.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

16 vagas – Auxiliar de Solda

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-33 e NR-35; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar serviços de manutenção, reparo e montagem; organizar peças e local de trabalho na área de produção; manusear ferramentas, auxiliar nas soldagens e na interpretação de especificações.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Impressora Flexográfica

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – fazer impressão em máquina flexográfica; realizar acertos e preparar o equipamento em conformidade com as orientações das folhas do produto; preparar a formulação de tintas, garantindo pesagem, proporções corretas e adequada homogeneização.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico Mecânico

Escolaridade – ensino técnico completo em mecânica;

Experiência – seis meses na carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-10, NR-12, SEP e Informática; Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade; conhecimento no Sistema Totvs Protheus; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – detectar falhas em máquinas e sistemas; identificar causas de falhas; substituir peças e componentes; fazer ajustes circunstanciais de emergência; propor estudos para eliminação de falhas repetitivas; colocar máquinas e equipamentos em condições de funcionamento produtivo; realizar manutenção corretiva e preventiva em empilhadeira, plataforma e transpaleteira.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – atuar no abastecimento, execução de ponto extra, acompanhamento de estoque e validade, precificação e limpeza de gôndolas.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico Químico

Escolaridade – ensino técnico completo em química;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CRQ ativo; conhecimento em pacote Office; e documentação completa;

Atividades – controlar a qualidade dos produtos químicos; elaborar relatórios técnicos; executar tarefas com segurança, seguindo normas e procedimentos; operar equipamentos e instrumentos de medição; preparar e analisar soluções químicas; realizar testes e ensaios laboratoriais.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Azulejista

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – fazer revestimentos em paredes, pisos, muros e outras partes de construções, com ladrilhos, pastilhas, cerâmicas ou material similar.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência no ramo de materiais elétricos e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – prestar atendimento a clientes; negociar preços, prazos, condições de pagamento e descontos da venda; orientar quanto às especificações dos produtos e serviços; controlar os pedidos dos clientes, a qualidade dos produtos e o prazo de entrega estabelecido.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Coordenador de Operações Turísticas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter inglês avançado; disponibilidade de horário para pernoitar no hotel; e documentação completa;

Atividades – coordenar a área operacional, serviços, restaurantes, alimentos e bebidas; promover vendas de produtos e serviços; administrar pessoal, recursos financeiros e gerenciar compras.

Disponível até 29/05/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Garçom

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Oeste de Manaus; ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – servir alimentos e bebidas em restaurantes e outros estabelecimentos; apresentar o cardápio ao comensal e auxiliar na escolha dos pratos.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Cozinheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Oeste de Manaus; ter documentação completa;

Atividades – preparar alimentos sob supervisão de nutricionista, de modo que assegure a qualidade, higiene, sabor, aroma e apresentação da refeição a ser servida; inspecionar a higienização de equipamentos e utensílios; auxiliar na requisição do material necessário para a preparação dos alimentos; coordenar atividades da cozinha.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva em compressores de ar comprimido; troca de válvulas, correias, limpeza e descarbonização; troca de óleo e filtros; instalação de chave de partidas diretas.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Manutenção de Equipamentos

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nos bairros Santa Etelvina, Tarumã ou Parque São Pedro; ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar no preparo de peças, ferramentas e instrumentos necessários para a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, motores, móveis, circuitos hidráulicos e elétricos da unidade.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Mecânico de Manutenção

Escolaridade – ensino técnico completo ou superior em engenharia mecânica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de Leitura e Interpretação de Desenho Mecânico, Metrologia, Torneiro Mecânico, NR-12, NR-13 e NR-35; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – inspecionar, reparar e manter uma variedade de equipamentos e maquinário.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Administrativo de Manutenção

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando administração ou mecânica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – executar serviços com qualidade e segurança do trabalho; manter atualizado o cronograma anual de manutenção predial, máquinas e equipamentos; elaborar e atualizar os procedimentos de ISO 9000 e CIS; desenvolver atividades relacionadas ao sistema de gestão; atualizar e organizar fichas de manutenção, formulários de pré-trabalho e inventários do estoque da manutenção; auxiliar o setor de manutenção na aquisição de peças e equipamentos; realizar atividades relacionadas À administração da manutenção.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – prestar atendimento a clientes, realizar negociações e auxiliar com informações e dúvidas.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Atendente de Lanchonete

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Atendimento ao Cliente; disponibilidade de horário; residir na zona Oeste de Manaus; ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – prestar atendimento a clientes; organizar a loja.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Chapeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Atendimento ao Cliente; disponibilidade de horário; residir na zona Oeste de Manaus; ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar no preparo e montagem de lanches quentes, pratos rápidos e porções; organizar o local de trabalho, utensílios e geladeiras.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Bombeiro Hidráulico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – operacionalizar projetos de instalações de tubulações; definir traçados e dimensionar tubulações; especificar, quantificar e inspecionar materiais; preparar locais para instalações, realizar pré-montagem e instalar tubulações; realizar testes operacionais de pressão de fluidos e de estanqueidade.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Servente de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar a preparação e transporte de materiais, ferramentas, equipamentos e peças, seguindo instruções de limpeza e organização; auxiliar o oficial ou encarregado, trabalhando em equipe ou de forma independente para garantir a conclusão das tarefas; manter a conservação dos locais onde os serviços estão sendo realizados.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva em sistemas hidráulicos, elétricos, telefonia, móveis, portas e janelas, pisos, revestimentos, divisórias e outros itens nas unidades e estruturas já edificadas.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Caldeireiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal, como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco; fabricar ou reparar caldeiras, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço; recortar, modelar e trabalhar barras perfiladas de materiais ferrosos e não-ferrosos para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de Vendas

Escolaridade – ensino superior completo em administração;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência no mercado de bebidas e documentação completa;

Atividades – supervisionar e liderar equipe de vendedores, incluindo a definição de metas e acompanhamento de desempenho; realizar treinamento e desenvolvimento, definição de metas e estratégias, monitoramento de resultados, gestão de estoques, relatórios e documentação; estar atualizado com o mercado.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em operação de máquina lavadora e tratamento de piso; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas dependências internas e externas da empresa; realizar serviços de coleta de resíduos.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nos bairros: Armando Mendes, Zumbi, São José I e II, Coroado, Japiim, Petrópolis, Compensa ou Alvorada; ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar limpeza nas dependências da empresa; remover o pó dos móveis, fazer a varredura do piso, aspirar detritos, limpar ou lavar vidros e janelas, remover o lixo das lixeiras, higienizar os banheiros e repor materiais.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – prestar ajuda imediata em diversas funções da empresa; esclarecer dúvidas; auxiliar na carga e descarga de mercadorias; realizar pequenos serviços de manutenção e limpeza.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Recurso Humanos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com folha de pagamento e Alterdata; e documentação completa;

Atividades – administrar pessoal e plano de cargos e salários; promover ações de treinamento e desenvolvimento de pessoal; efetuar processo de recrutamento e de seleção; gerar plano de benefícios e promover ações de qualidade de vida e assistência aos empregados; administrar relações de trabalho e coordenar sistemas de avaliação de desempenho; no desenvolvimento das atividades, mobilizar um conjunto de capacidades comunicativas.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter informática avançada; experiência com folha de pagamento e alterdata; e documentação completa;

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de administração, finanças e logística; atender fornecedores e clientes; fornecer e receber informações sobre produtos e serviços; gerenciar documentos variados; atuar na concessão de microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Impressor Flexográfico

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar no processo de produção, realizando rebobinagem, embalagem, carrego e descarrego de bobinas.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar tarefas básicas, operacionais e de apoio relacionadas ao funcionamento dos restaurantes; efetuar a limpeza e tratamento da água de piscinas, aplicando produtos adequados. Controlar a utilização dos materiais de sua área de atuação.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Jardineiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – dois meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em roçagem e poda de árvores e plantas; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar, conservar e limpar jardins: capina, corte, replantio, adubação periódica, irrigação, varredura, pulverização simples e polvilhamento; preparar sementes; fazer a repicagem e o transplante de mudas, incluindo desmate, transporte e embalagem; requisitar o material necessário ao trabalho.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Autos III

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – ler e interpretar manuais técnicos dos fabricantes, tabelas e medidas de folga e tolerâncias, sequência de montagens, entre outros; alinhar e balancear veículos leves e pesados; executar revisão em veículos multimarcas, inspecionando itens pré-definidos, verificando necessidade de substituição de peças, regulando e deixando em condições de serem comercializadas; realizar aquisição de peças para veículos multimarcas; providenciar serviços terceirizados.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Borracheiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter habilidade no manuseio de pneus de caminhões; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar troca de pneus, rodas e válvulas, montagem, desmontagem e balanceamento de pneus.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – dirigir caminhão e conferir a mercadoria na entrega, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Gerente Trainee

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em gerenciar pessoas e documentação completa;

Atividades – acompanhar e desenvolver atividades na área comercial, como elaboração de propostas, controle dos processos de vendas e participação na elaboração de estratégia de negócios.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Analista de Recursos Humanos

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando ciências contábeis;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – executar atividades de recrutamento e seleção, processamento de folha de pagamento, admissão, demissão e férias, administração de benefícios e demais atividades relacionadas à função.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Analista Financeiro

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando ciências contábeis;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar atividades financeiras: contas a pagar e a receber; lançamentos financeiros e contábeis no ERP da empresa; análise, classificação e conciliação contábeis e financeiras; lançamento de notas fiscais e demais atividades relacionadas à função.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Personal Trainer

Escolaridade – ensino superior completo em educação física;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – supervisionar a unidade de sua responsabilidade; montar e participar das escalas de trabalho para fins de semana e feriados; organizar a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instalações; produzir relatórios conforme as necessidades da empresa.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) – 24

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – zelar pela guarda, conservação, manutenção, higiene e limpeza dos equipamentos, instrumentos e demais materiais utilizados, bem como do local de trabalho; separar materiais recicláveis para descarte; executar o tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do local de trabalho.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Manutenção – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em solda elétrica de ferragens; cursos de eletricidade de baixa tensão e NR-35 atualizados; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar serviços ligados à área civil (trabalho em altura), cumprindo normas de segurança na conservação e recuperação de telhados, calhas, fachadas, de edifícios e interiores de marcenaria, mecânica, hidráulica, elétrica e serviços gerais.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar reposição de mercadorias nas gôndolas; verificar validade de produtos; manter organização e limpeza nas gôndolas; prestar suporte no atendimento ao cliente.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – escolher, preparar e conservar peixes.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – atuar na organização, conservação e precificação dos produtos; registrar entrada e saída de mercadorias; controlar os níveis de estoque, solicitando a compra dos materiais necessários para reposição.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Loja – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar atendimento na área de vendas ou auxiliando no recebimento de caminhão e arrumação de estoque.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Jovem Aprendiz – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – atuar na coordenação de várias agendas, recebimento de telefonemas e mensagens, envio de e-mails, preparação de grandes reuniões e apresentações, realização de anotações durante reuniões, entre outras tarefas relacionadas.

Disponível até 03/06/2024 ou encerramento da vaga.

