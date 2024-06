Carga atinge ônibus na BR 174 após soltar de caminhão

Um acidente envolvendo um caminhão de carga e um ônibus foi registrado na noite dessa sexta-feira (31), por volta das 22h, em trecho da BR 174, no município Caracaraí. Segundo informações divulgadas, a carga da carreta, que vinha do Amazonas, teria saído do lugar e atingido o ônibus com passageiros.

Devido à colisão, que ocorreu no quilômetro 308, o vidro do parabrisa e da janela ao lado do motorista do ônibus teria estilhaçado. Apesar do forte impacto, o condutor conseguiu manter o veículo na estrada e evitou o tombamento.

Estilhaços de vidro atingiram o motorista do ônibus (Foto: Arquivo pessoal)



O motorista do ônibus teria sofrido alguns ferimentos devido aos estilhaços de vidro, mas passa bem. Não houve mais feridos, apenas danos materiais.

Leia mais:

VÍDEO: Passageiros vivem momento de desespero após ônibus ser tomado por fumaça em Manaus

Brasileiros ficam gravemente feridos após bombardeio no sul do Líbano