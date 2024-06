Assessoria de Luan Santana afirma que cantor passa por exames e nega mal súbito

Luan Santana, de 33 anos de idade, não teve mal súbido. A hipótese foi descartada pela assessoria do artista, neste domingo (2). O cantor teve um show cancelado no Divinaexpo (MG), no sábado (1) após se sentir mal. “Estamos aguardando os resultados dos exames, mas não foi mal súbito”, garante a equipe do artista.

A atualização descarta a informação previamente passada pela assessoria de comunicação do Sindicato Rural de Divinópolis, organizador do evento.

“O artista teve um mal súbito, necessitando imediatamente o transporte aéreo para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde o Luan Santana segue internado, sob cuidados médicos”, disse a organização.

O hospital informou que o estado de saúde do cantor segue em apuração e, em breve, emite comunicado, quando houver informações.

*Com informações da Quem

Leia mais:

Luan Santana tem mal súbito e é internado às pressas