Com fortuna de US$ 20 bilhões, Rupert Murdoch se casa aos 93 anos

O bilionário americano Rupert Murdoch, de 93 anos, um dos maiores magnatas da mídia mundial e uma das 100 pessoas mais ricas do mundo, se casou neste sábado (1º/6). A cerimônia, a quinta de sua vida, foi celebrada nos vinhedos do ricaço, na Califórnia, nos Estados Unidos.

Dono do jornal The Sun, da emissora de TV Fox, da editora HarperCollins, entre outros, Murdoch tem uma fortuna estimada em US$ 20 bilhões, mais do que o PIB da Islândia.

A noiva é a russa Elena Zhukova, de 67 anos, uma bióloga molecular aposentada que migrou ainda no início da vida adulta para os Estados Unidos. A reportagem do The Sun que descreveu a cerimônia afirmou que eles “saíram durante vários meses” antes de se casarem.

O texto se dedicou a descrever a elegância dos looks dos noivos, evitando comentar o fato de que Murdoch participou da cerimônia com um tênis esportivo. Confira as fotos.

Este é o quinto casamento da vida do magnata da comunicação Reprodução/The Sun

A noiva, Elena Zhukova, é uma bióloga molecular russa aposentada de 67 anos Reprodução/The Sun

Polêmicas e casamentos

O último matrimônio de Murdoch foi com Jerry Hall e durou de 2016 a 2022. A modelo e atriz anteriormente foi casada com Mick Jagger, o vocalista dos Rolling Stones.Play Video

A união mais longa do bilionário, porém, foi com a jornalista Anna Maria Torv, com quem ele ficou casado de 1967 a 1999. O divórcio ficou conhecido como o mais caro do mundo à época: estimado em US$ 1,8 bilhão (quase US$ 3,5 bilhões com a correção da inflação atual).

O bilionário esteve do comando das próprias empresas em 2012, quando foi acusado de criar um esquema de escutas em telefones fixos e celulares de centenas de pessoas, incluindo a realeza britânica. A repercussão do caso o fez perder milhões de dólares.

Embora tenha retornado ao negócio em 2014, seus filhos foram progressivamente alcançando mais poder na corporação e desde 2023 ele não participa mais dos negócios.

Murdoch tem seis filhos, todos envolvidos em posições de prestígio em seu conglomerado internacional de notícias e entretenimento. Nos últimos anos, Lachlan Murdoch, de 52 anos, ficou com a maior parte do poder, comandando a Fox.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Mexicanos devem eleger 1º mulher presidente neste domingo

Saiba o que muda se a taxação de compras até US$ 50 for aprovada

Rei Charles concede cargo importante a David Beckham