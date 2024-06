Mulher morre após bater a cabeça durante briga com o cunhado em Manaus

Uma briga entre cunhados acabou em tragédia. Uma mulher identificada como Alice Caroliny Torres Dos Santos, de 20 anos, morreu após bater a cabeça no chão durante a confusão. O caso aconteceu na noite de sábado (1), na rua Omágua, comunidade Nossa Senhora de Fátima, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), Caroliny entrou em luta corporal com o cunhado e após ser empurrada por ele. A vítima caiu de cabeça no chão e morreu no local devido aos ferimentos, segundo relatos da irmã da vítima, que registrou a denuncia.

O cunhado, que não teve a identidade revelada, foi apresentado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), por policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência.

