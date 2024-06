Piloto do Greenpeace é condenado a 8 anos por queda em 2017

O piloto do avião do Greenpeace que caiu no Arquipélago de Anavilhanas (AM), em 2017, e matou uma pessoa, foi condenado a oito anos de prisão pela Justiça Federal. O Ministério Público Federal (MPF) conseguiu provar que o acidente ocorreu inobservância de rotinas básicas de segurança de voo por parte do piloto. Na queda, três pessoas, além do próprio piloto ficaram feridas, e a ativista sueca Carolina Josefina Steiser, integrante da organização não-governamental, faleceu.

A aeronave, um modelo anfíbio Cessna Caravan 208, capotou e afundou no rio após tentar um pouso na água com o trem de pouso baixado. O acidente não teria ocorrido se o piloto tivesse realizado os checklists básicos de segurança, que são obrigatórios e devem ser feitos com a aeronave ainda em solo e antes do procedimento de pouso.

A Justiça Federal atendeu ao pedido do MPF e condenou o piloto por atentado contra a segurança aérea (art. 261 do Código Penal), com dolo eventual, uma vez que ele possuía pleno conhecimento da insegurança gerada com a não realização dos checklists, mas escolheu prosseguir com a operação. “Tratando-se de atividades perigosas só há o seu exercício seguro quando são respeitados os procedimentos estabelecidos legalmente. Não respeitá-los é criar perigo de dano a si mesmo e para terceiros”, pontuou o Ministério Público Federal na denúncia, oferecida em 2019.

O piloto da aeronave foi condenado à pena de oito anos de reclusão, em regime semiaberto, ou seja, recolhendo-se à prisão somente à noite. Da decisão cabem recursos por parte do MPF e da defesa.

O MPF esclarece que réu é considerado inocente até o trânsito em julgado de decisão penal que reconheça definitivamente sua culpa, ou seja, quando não houver mais recursos a serem apresentados.

