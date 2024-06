Em clima de romance, Orquestra Passione faz apresentação especial em Manaus

Orquestra se destaca no cenário local, com um repertório que mistura o clássico ao popular

Manaus (AM) — O clima de romance já está no ar, por conta da proximidade do Dia dos Namorados (12 de junho). Para deixar o período ainda mais especial, a Orquestra Passione apresenta um repertório com esse foco, nesta quinta-feira (6), a partir das 18h, em evento aberto ao público, na Áurea Noivas, na Via Arterial Norte, 437, Conjunto Aruanã, bairro Compensa.

Nesta apresentação, estarão na com posição do grupo os músicos Alex Teixeira (violino), Paola Carolina Archila (violino), Daniel Nascimento (saxofone) e Emanuel Conde (piano), além dos cantores Vanessa Alfaia, Silvana Fernandes e Miquéias William. O repertório será de clássicos italianos, como “Com te Partiró”, de Andrea Bocelli, “O Sole Mio”, de Luciano Pavarotti e “Nessun Doma”, de Puccini

Criada em 2021 por um grupo de dez músicos instrumentistas de cordas, sopro, piano e percussão, quatro cantores e um maestro, a Orquestra Passione vem se destacando no cenário local, com um repertório que mistura o clássico ao popular.

O tenor Miquéias William, idealizador do projeto, explica que a Orquestra Passione foi criada com o intuito de apresentar a música clássica ao grande público de uma maneira diferenciada, integrando elementos da MPB.

“A recepção do público tem sido cada vez maior em todas as nossas apresentações e isso nos motiva a continuar”, destaca.

*Com informações da assessoria

