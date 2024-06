VÍDEO: motociclista morre após colidir com ambulância na Zona Norte de Manaus

Um motociclista identificado como Edmilton Ferreira, de 39 anos, morreu após realizar uma manobra indevida e colidir contra uma ambulância do SOS Vida. O acidente aconteceu na noite desta segunda-feira (3), na avenida Alphaville, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações de testemunhas repassadas para a polícia, o condutor da motocicleta atravessou a via de forma irregular quando acabou colidindo com a ambulância.

Uma mulher identificada como Thayana, que estava na garupa da moto, ficou ferida no acidente e foi socorrida pelo Serviço de Pronto Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Em seguida, foi encaminhada para o Hospital e Pronto-socorro João Lúcio. O estado de saúde dela não foi divulgado.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento após o grave acidente.

O corpo do motociclista foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

