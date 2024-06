Nova diretoria da Associação dos Anestesiologistas do AM é empossada

Nova diretoria foi empossada no auditório do The Place, na Zona Centro-Sul de Manaus

Manaus (AM) – A nova diretoria da Associação dos Anestesiologistas do Estado do Amazonas foi empossada no auditório do The Place, localizado na Rua Belo Horizonte, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.

“A nossa associação tem como finalidade divulgar a boa prática da anestesiologia, além de buscar o reconhecimento da especialidade, agregar todos os profissionais aqui da região e contribuir com a população ministrando cursos de interesse geral”, disse a presidente Dra. Gisela Praia.

Segundo a Dra. Gisela Praia, um exemplo de curso ministrado pela associação é o “Salve uma Vida”, que ensina pessoas não médicos como reconhecer uma parada cardíaca e o que fazer em um momento crítico de saúde.

Praia também informou que a posse ocorreu na última quarta-feira (29), na capital amazonense.

Nova Diretoria

Dra Gisela Praia – Presidente

Dr. Daniel Cordeiro- Diretor de Educação Científica

Dra. Andreza Rodrigues- Secretária

Dra, Rosaria Rabelo- Tesoureira

Dra. Thatiana Alcantara- Diretora de Defesa Profissional

