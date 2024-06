VÍDEO: Estátua da liberdade chega em Manaus

Manaus (AM) – A estátua da liberdade da empresa da Havan saiu de Camboriú (SC) e chegou em Manaus, nesta terça-feira (4). Vídeos nas redes sociais flagraram o momento que a estátua passa pela Avenida das Torres, Zona Norte de Manaus. O percurso foi de mais de 5 mil quilômetros e foi percorrido em 20 dias.

O monumento será instalado na nova Havan localizada na avenida das Torres, em Manaus. A segunda filial da varejista no município está prevista para inaugurar no dia 6 de julho, às 10h, numa grandiosa festa e presença do dono da Havan, Luciano Hang.

Para chegar na cidade manauara, a Liberdade seguirá 3,8 mil quilômetros por terra até Belém (PA), onde embarcará em uma balsa e percorrerá mais 1,5 mil quilômetros pelo rio.

“Já temos uma loja em Manaus, no Shopping ViaNorte, mas nossos clientes nos pedem muito por mais uma filial. Então, estamos com as obras a todo vapor para presentearmos, mais uma vez, a população com uma megaloja com mais de 350 mil itens, praça de alimentação, estacionamento gratuito e, é claro, nosso grande símbolo, nossa Estátua da Liberdade”, comenta Hang.

Estátua

Estátua da Havan. Foto: Divulgaçã

Na semana passada, a Havan publicou, em suas redes sociais, um vídeo da saga que estátua da liberdade, que é a marca da empresa, fará para chegar a Manaus. Ela deixou Santa Catarina, com destino a Belém de carreta, de onde segue de balsa até a capital amazonense. O percurso será de mais de 5 mil quilômetros e deverá ser percorrido em 20 dias. A estátua mede, em média, 37 metros de altura e pesa cerca de 3 toneladas e é toda feita em fibra de vidro.

Leia mais:

‘Velho da Havan’ para o trânsito em Manaus; confira o vídeo