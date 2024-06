Rihanna anuncia linha de produtos capilares

Rihanna, anunciou, nesta terça-feira (4), que terá uma linha de produtos capilares, a Fenty Hair. A cantora, que já é dona da marca de cosméticos, a Fenty Beauty, ainda compartilhou a data de lançamento de seus novos produtos: 13 de junho.

Em sua publicação, ela escreveu: “Fenty Hair está chegando e é hora de finalmente ter a experiência capilar que você estava esperando”.

Em seguida, ela menciona o que podemos esperar do crescimento de sua marca: “Você sabe o quanto mudar meu cabelo é importante para mim. Eu tive quase todas as texturas, cores, comprimentos, desde ondas até tranças e naturais – então estou lançando uma linha flexível de produtos não apenas para todos os cabelos desejados, mas cada produto é projetado para fortalecer e reparar todos os tipos de cabelo, que é o que realmente precisamos! É hora de jogar e ficar mais forte com o estilo”.

Além de Rihanna, Beyoncé também lançou uma linha de cuidados com os cabelos, a Cécred, e chegou a mostrar como funciona a sua rotina de cuidados capilares.

*Com informações da CNN Brasil

