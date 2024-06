Presença de Lula é confirmada no Festival de Parintins 2024, diz ministro

A presença do presidente Lula foi confirmada no 57º Festival Folclórico de Parintins nesta quarta-feira (5) pelo ministro do Turismo, Celso Sabino. A informação foi divulgada durante o anúncio do repasse de R$ 12 milhões para os bois Caprichosos e Garantido.

Os recursos serão desembolsados pelo Ministério do Turismos, Petrobras e Correio e terá liberação imediata. O anúncio foi feito em Brasília com a presença dos presidentes dos bois, Rossy Amoedo e Fred Góes.

