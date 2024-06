5 passos de como ficar famoso no Instagram

Nunca foi tão fácil ser famoso quanto agora. A internet democratizou o caminho para ser uma celebridade. Principalmente, após as redes sociais se tornarem populares no mundo todo.

A ascensão das plataformas de conexão mudou completamente o mercado de trabalho. Por exemplo, cada vez mais profissionais e empresas se posicionam no Instagram para promover sua marca, produtos ou serviços.

Além disso, novas carreiras surgiram ou ganharam visibilidade com o crescimento das relações comerciais no Facebook, Instagram ou LinkedIn. As duas principais são: Social Media e Influencer.

A primeira se refere ao profissional responsável por gerenciar as atividades de um perfil em uma ou mais redes sociais. A última, porém, é a que chama mais a atenção de quem quer ingressar em uma nova carreira.

Além de ser uma profissão rentável, ser influencer é capaz de transformá-lo em uma personalidade altamente reconhecida no país. Ainda mais no Instagram, pois é a plataforma em que influenciadores e público mais se relacionam.

O que é um digital influencer?

Mas afinal, o que é um digital influencer? Em resumo, se refere a criadores de conteúdo que desenvolvem uma audiência tão engajada que é capaz de influenciar suas opiniões, comportamentos e hábitos.

Os Instagramers se apresentam como verdadeiros amigos (a) do público. Como alguém que fala a mesma língua, curtem as mesmas coisas e têm objetivos um tanto quanto parecidos.

Eles se comunicam praticamente todos os dias com um determinado grupo de pessoas. Só que, em um estilo mais espontâneo. Para criar conexão, são o mais autêntico e transparente possível.

Desse modo, as personalidades ganham facilmente a confiança de quem as acompanham. Em pouco tempo, formam uma base de seguidores no Instagram que são fiéis que acreditam plenamente nelas.

Falando em seguidores, o Instagram é o lugar onde os influenciadores estão mais presentes. São 10,5 milhões de personalidades na rede social apenas no Brasil. Inclusive, o país é o que mais tem Instagramers no mundo.

A plataforma tem características, funcionalidades e recursos que favorecem o relacionamento entre influencers e público. Não à toa, 7 a cada 10 usuários seguem criadores de conteúdo no Instagram.

Quais são as vantagens de ser um influenciador digital no Instagram?

Entretanto, por que a carreira de influenciador digital é tão desejada? Quais são as vantagens de seguir na profissão não só em termos de resultados, mas também de relevância? Descubra abaixo!

Alta rentabilidade

A carreira influencer no Instagram é altamente rentável. Mesmo quem começa do absoluto zero consegue conquistar ganhos bem impressionantes quando cresce na profissão.

Para você ter uma ideia, já existem diversas personalidades milionárias por aí. Talvez você até conheça alguma delas. Whindersson Nunes, Virgínia Fonseca, Camila Coelho, Bianca Andrade, entre outras.

Fama

A alta rentabilidade de um influenciador de sucesso está diretamente atrelado a fama possível de alcançar na carreira. As fontes de receita de uma figura reconhecida na rede social são muito lucrativas.

Isso porque, a personalidade se transforma em uma grande celebridade. Ela se torna tão reconhecida quanto profissionais relevantes da mídia tradicional. Ou seja, apresentadores, âncoras, atores, entre outros.

Flexibilidade de horário

Diferente de empregos tradicionais com horários fixos, influenciadores têm a liberdade de definir seus próprios horários de trabalho. O que dá um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Em outras palavras, as personalidades ganham muito bem e ficam famosas sem precisar seguir uma rotina exaustiva. Elas definem o expediente que vai seguir para crescer no Instagram. Assim, alcançam retornos expressivos com leveza.

5 passos para ficar famoso no Instagram sendo influencer

Dito isso, é hora de você aprender como ficar famoso no Instagram sendo um digital influencer. Listamos abaixo um passo a passo completo para você se transformar em uma das novas celebridades da rede social. Confira!

1. Escolha um nicho de mercado

Primeiramente, escolha um nicho de mercado. Selecione uma área ou tema que você já tenha interesse, pois falar do que realmente na rede social gosta será muito mais fácil.

É bom que o nicho escolhido seja bem específico. Em vez de trabalhar com moda no geral, por exemplo, prefira ser uma autoridade em moda para gestantes ou plus-size, por exemplo. Com isso, o engajamento no perfil será muito maior.

2. Crie conteúdo de qualidade

O conteúdo é o carro-chefe da carreira de digital influencer no Instagram. São as publicações que criam e desenvolvem uma conexão pessoal entre as personalidades e o público.

Por isso, compartilhe posts de qualidade com frequência na plataforma. Sobretudo, nos Stories. A característica da funcionalidade é a conversa informal e descontraída, isto é, sem filtros. Assim, se encaixa perfeitamente ao trabalho de influencers.

3. Interaja com o público a todo o momento

Para ter uma comunidade engajada no Instagram, interaja com o público a todo o momento. Responda o máximo de comentários nas publicações e mensagens no Direct Messenger que puder.

Além disso, incentive a participação ativa dos seguidores. Use recursos interativos do Stories (ex: caixinhas de perguntas, enquetes e testes), gatilhos mentais ou CTAs para fazê-los ter um envolvimento maior no perfil.

4. Busque parcerias com marcas

Após se tornar um influenciador, o foco inicial é construir um público altamente engajado para então monetizá-los. No Instagram, porém, o criador de conteúdo não é pago diretamente. Então, você deve usar outros métodos para começar a lucrar.

Buscar parcerias com marcas é a principal estratégia. Trata-se de ações colaborativas em que você apresenta produtos ou serviços em troca de uma compensação financeira.

São as famosas “publis”. Se você tiver bons números no Instagram, já será capaz de conseguir fechar colaborações bem remuneradas para se consolidar na carreira de digital influencer.

5. Compre seguidores

Ainda sobre as parcerias, ter que esperar muito tempo para criar uma comunidade engajada no Instagram pode desanimá-lo. Uma vez que, as marcas só selam acordos com influencers com algum nível de relevância.

Isso não vai ser problema, porém, se você comprar seguidores reais. O serviço de engajamento acelera o crescimento da conta na rede social em tempo recorde e te dá a credibilidade necessária para buscar parcerias.

Conclusão

Por fim, para virar uma pessoa conhecida, não há nenhuma opção melhor do que a carreira de influenciador digital. Quem tem sucesso na profissão, se torna tão popular quanto qualquer outra celebridade.

No início, é preciso ter um pouco de paciência. O objetivo é construir um público engajado de verdade em seus conteúdos e, posteriormente, monetizá-lo de algum modo.

Felizmente, há como acelerar o processo comprando seguidores. Desde que, o serviço de engajamento seja adquirido em um site confiável. Sendo assim, não vai demorar até que você se transforme em uma personalidade influente no Insta.