Manaus terá gasolina a R$ 5,29 e picanha por R$ 39,99 no ‘Dia Livre de Impostos’

Nesta quinta-feira (6), alguns produtos serão vendidos sem impostos durante a 18ª edição do Dia Livre de Impostos no Amazonas

Chopp, rodízio de sushi e gasolina são alguns dos produtos que serão vendidos sem impostos nesta quinta-feira (6), durante a 18ª edição do Dia Livre de Impostos no Amazonas promovido pela da Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem de Manaus (CDL Jovem).

Segundo o coordenador da CDL Jovem Manaus, Matheus Demasi, esta será a maior edição do Dia Livre de Impostos da história da cidade, com um aumento significativo no número de lojas participantes.

“Esperamos gerar um impacto ainda maior na população e conscientizar a população sobre a alta carga tributária que todos nós pagamos, sem ver esses recursos revertidos em benefícios para a sociedade. Esse o principal objetivo do DLI: Alertar as pessoas sobre essa realidade”.

A partir das 07h da manhã do dia 06 de junho, o Posto 3000, localizado na avenida Djalma Batista, estará oferecendo 8 mil litros de gasolina sem o valor de uma parte dos impostos. O limite de abastecimento irá ser de R$ 100 para carro e R$ 50 para moto. Ao todo, aproximadamente quinhentos veículos terão a oportunidade de comprar a gasolina sem o imposto. Cada litro sairá por apenas R$ 5,29.

Os amantes de sushi terão uma oportunidade imperdível: aproveitar o rodízio do Sushi Ponta Negra, disponível em todas as suas unidades!

Para aqueles que desejarem relaxar e saborear um chopp gelado, o Tambagrill do V8 localizado na Av. Efigênio Salles, 2600, no bairro Aleixo, estará oferecendo chopp sem imposto.

Neste ano, o Sumaúma Parck Shopping aderiu ao DLI, sendo a segunda vez que o Shopping oferecerá produtos sem impostos aos seus clientes.

Segundo a gerente de marketing do Sumaúma, Laura Palhares “É um prazer para o Sumaúma trazer essa ação de conscientização pelo segundo ano consecutivo. A Zona Norte sempre apoiou essa iniciativa, e o público tem prestigiado, adquirindo produtos sem impostos. Com mais de 90 lojas participantes, o Sumaúma está pronto e preparado para receber todos os clientes interessados em aproveitar os produtos sem impostos e ajudar a conscientizar sobre a alta carga tributária que o Brasil enfrenta atualmente”, comentou.

Algumas das lojas que estarão participando da ação no Sumaúma Park Shopping são: Meu Chef Café, Clean Pro Lavanderia, Água de Cheiro, Boteco do Dedé, Empório Di Grano, Foto Nascimento, Havaianas, Hering, Hiper Sport, Kazanto, Ortobom, Ramsons, Rommanel, Shop do Pé, Taco, Tropy, TVLar, Via Uno, Fun Fest, Granada, Mondele, Ótica Especialista, Sobrancelhas e CIA, Sonho dos Pés, Alemã, Amazon Bowling, Bob’s, Camarão e CIA, Spoleto, entre outras.

Além do shopping, diversos estabelecimentos também estão participando da ação. O almoço está garantido no Tambagrill Peixaria, localizado na Av. Efigênio Salles, 2600 – Aleixo, com chopp sem imposto. Os amantes de fast food poderão aproveitar itens do Bob’s nas unidades da Avenida Djalma Batista, Avenida das Torres, Avenida do Turismo e Torquato Tapajós, além do McDonald’s na Av. Efigênio Salles, 13 – Aleixo.

Para aqueles que desejam economizar no supermercado, haverá cinco opções este ano: o DB do Sumaúma Park Shopping, localizado na Av. Noel Nutels, 1762; o Hiper DB da Ponta Negra; Empório V8; e Empório Recife, todos disponibilizando itens sem o valor do imposto. Já o Empório Rodrigues, localizado na Av. João Valério, 291 – Nossa Sra. das Graças, volta este ano com os itens mais aguardados para aqueles que amam um churrasco no fim de semana com os amigos, oferecendo picanha e cerveja sem o valor do imposto. Serão 350 peças de picanha saindo por R$ 39,99 e 1.000 unidades de cerveja disponíveis saindo por 9,99. A venda será limitada a um pack de cerveja e uma peça de carne por cliente.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda acaba nesta sexta

Câmara aprova imposto para compras de até US$ 50 na Shopee, Shein e Aliexpress; entenda

Consulta ao lote de restituição do Imposto de Renda começa nesta quinta