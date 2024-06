IMAGENS FORTES: Vídeo mostra estudante apanhando em sala de aula até sofrer convulsão

Rio de Janeiro (RJ) — Um caso chocante de violência escolar aconteceu, na noite de segunda-feira (3) no Colégio Estadual Moacyr Padilha, em Padre Miguel, Zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ). Imagens que circulam nas redes sociais mostram um aluno sendo brutalmente agredido por colegas dentro da sala de aula. As informações são do site Folha do Leste.

O vídeo, que rapidamente viralizou, mostra o aluno cercado por dois outros alunos que chutam ele, mesmo caído no chão. A cena se desenrola sem a presença de nenhum professor ou outro funcionário da escola que pudesse intervir.

Segundo relatos, a vítima chegou a sofrer convulsões em decorrência das agressões. No entanto, os próprios colegas que filmam a cena que prestam socorro ao jovem.

Repúdio

O caso gerou grande comoção nas redes sociais, com internautas expressando repúdio à violência, assim como cobrando providências das autoridades.

Providências

A Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) lamentou o ocorrido no Colégio Moacyr Padilha. A pasta informou, ainda, que os responsáveis pelos estudantes foram chamados à unidade escolar e todas as medidas pedagógicas e disciplinares cabíveis estão sendo tomadas.

Também nesse sentido, informou que levou o aluno agredido para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, onde recebeu socorro e passa bem.

Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso encaminhado para o Conselho Tutelar. Ao mesmo tempo, houve a inclusão do caso no banco de dados do Registro de Violência Escolar (RVE). Trata-se de uma ferramenta criada pela secretaria para mapear casos de violência, racismo, discriminação e bullying.

“A Seeduc repudia toda forma de agressão e não compactua com qualquer tipo de violência e discriminação, e reforça também que desenvolve ações pedagógicas de conscientização, escuta ativa e diálogo com os alunos, trabalhando para que a cultura de paz esteja sempre presente dentro e fora dos muros das escolas”.

