Presidente Lula recebe presidentes dos bois Caprichoso e Garantido

Reunião aconteceu no Palácio do Planalto. No mesmo dia, Ministério do Turismo, junto com Petrobras e Correios anunciaram recursos de R$ 12 milhões para festa

Manaus (AM) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, na noite desta quarta-feira (5), o deputado federal Saullo Vianna (União-AM) e os presidentes dos bois Caprichoso e Garantido, Rossy Amoedo e Fred Góes A reunião aconteceu após o anúncio histórico de um patrocínio de R$ 12 milhões, o maior da história do Festival Folclórico de Parintins, garantido pelo Ministério do Turismo, Correios e Petrobras.

O deputado Saullo Vianna, que teve um papel fundamental na articulação desse apoio, aproveitou a ocasião para agradecer publicamente ao presidente Lula pelo comprometimento com o festival. Em suas redes sociais, Vianna destacou: “Quero fazer um reconhecimento público para, em nome do estado do Amazonas e dos bois bumbás Caprichoso e Garantido, agradecer ao presidente Lula pela parceria com o governo federal que nos permitiu, em 2024, conquistar um patrocínio recorde para o Festival Folclórico de Parintins – o maior de toda a história”.

Vianna enfatizou a importância do festival como a maior manifestação cultural a céu aberto do planeta, que não só encanta todos que a conhecem, mas também gera renda para pequenos empreendedores locais. “Além de encantar a todos que a conhecem, nossa festa cabocla gera renda para pequenos empreendedores, com um efeito social multiplicador,” afirmou.

O apoio significativo do governo federal, anunciado pelo Ministro do Turismo Celso Sabino, foi resultado de um extenso trabalho de articulação liderado por Saullo Vianna desde o ano passado. “Com essa contribuição importante do governo federal, o Festival de Parintins tem tudo para seguir crescendo como o maior evento turístico do Amazonas, tornando-se cada vez mais uma alternativa de matriz econômica para o desenvolvimento do nosso estado e da nossa região,” completou Vianna.

Além do reconhecimento do patrocínio, o ministro Celso anunciou que o presidente Lula confirmou sua presença no Festival de Parintins deste ano, reforçando o compromisso do governo federal com a promoção da cultura amazonense e o desenvolvimento regional.

“Nós vamos, junto com o Governo Federal, o Ministério do Turismo, os Correios, a Petrobras e os bois, fazer esse ano o maior e melhor Festival de Parintins da história,” disse o Ministro Celso Sabino durante a cerimônia de anúncio.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Festival de Parintins receberá R$ 12 milhões em investimentos do Ministério do Turismo, Correios e Petrobrás

Ministério Público em combate as práticas abusivas no Festival Folclórico de Parintins

Festival de Parintins 2024: Entenda a rivalidade histórica dos bois Caprichoso e Garantido