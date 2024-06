IEL oferta 21 vagas para estágio e quatro para emprego em Manaus

Manaus (AM) — O Instituto Euvaldo Lodi (IEL Amazonas) oferece para esta quinzena 21 vagas de estágio, com atuação em regime presencial, para estudantes de nível superior e nível técnico na capital amazonense, com bolsas que vão de R$ 600, para o ensino técnico, a R$ 1.800, para o ensino superior, mais auxílio-transporte.

As vagas para nível superior, em Manaus, são para os cursos de administração (sete), ciências contábeis (três), educação física (duas), artes visuais (uma), logística (uma), direito (uma), publicidade e propaganda (uma), engenharia civil (uma), engenharia mecânica (uma), engenharia de controle e automação (uma), engenharia elétrica (uma) e uma vaga para o curso técnico em marketing.

Já as vagas de emprego, em regime presencial, são para atendente de lanchonete (três) e auxiliar técnico em mecânica (uma). Os salários ofertados pelas empresas variam de R$ 1.400 (atendente de lanchonete) a R$ 2.100 (auxiliar técnico). Os interessados(as), dentro do perfil, poderão realizar sua inscrição através do link:

Atendente de Lanchonete: https://bit.ly/iel_943875

Auxiliar Técnico em Mecânica: https://bit.ly/iel_1077139

Para participar do processo, os candidatos devem ter cadastro no site do IEL Amazonas e manter todos os dados pessoais, escolares e de conhecimentos gerais atualizados, incluindo telefone e e-mail. Mais informações pelo site e redes sociais do IEL (Facebook e Instagram).

O IEL não recebe currículos por e-mail, nem de forma presencial. A participação será via sistema por meio do cadastro. As vagas ficarão disponíveis até completar o número máximo de candidatos a serem encaminhados de acordo com a demanda da empresa cliente.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Eletrodomésticos, eletrônicos e móveis são opções para presentes no Dia dos Namorados

MPF abre inscrições para estágio de graduação em direito no Amazonas

Agricultor de Iranduba oferta capacitação para pequenos produtores rurais para período de seca