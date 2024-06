Psiquiatra que avaliou homem que deu facada em Bolsonaro vai atuar no ‘Caso Djidja’

A defesa de Ademar Cardoso e Cleusimar Cardoso – irmão e mãe de Djidja Cardoso – além de Verônica Seixas (gerente do salão) divulgou nesta sexta-feira (6) que vai trabalhar em conjunto com famoso médico psiquiatra forense, Hewdy Lobo Ribeiro. O profissional é o mesmo que confeccionou o laudo de transtorno mental de Adélio Bispo de Souza, autor da facada no então candidato à Presidência Jair Bolsonaro, em 2018.

“Considerando que eles estão presos dentro do complexo prisional sem qualquer tipo de tratamento adequado conforme determina a lei, se fez necessária a nomeação urgente do especialista”, explicou o advogado criminalista, Vilson Benayon.

Em junho de 2019, Adélio Bispo foi absolvido da facada. A decisão foi proferida após o processo criminal que o considerou inimputável por transtorno mental.

Em fevereiro deste ano, a Justiça Federal determinou que Adélio Bispo, que cumpre medida de segurança no presídio federal de Campo Grande, seja transferido para tratamento em Minas Gerais.

Ele também é diretor da empresa Vida Mental Perícias, que atua há 20 anos auxiliando advogados a esclarecem questões complexas sobre doenças mentais, dependências químicas e espectro autista em correlações com as leis penais, cíveis, trabalhistas e previdenciárias.

Desde a morte da ex-sinhazinha do boi Garantido e empresária, Djidja Cardoso, no dia 28 de maio, em sua casa. Os advogados do escritório Benayon & Advogados Associados assumiram a defesa da mãe, do filho e da gerente do salão, na área do direito penal e criminal.

