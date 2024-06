Mãe de Marília Mendonça sofre grave acidente de carro: ‘Grande susto’

Ruth Moreira, mãe da cantora Marília Mendonça (1995-2021), sofreu um acidente de carro na madrugada desta quinta-feira (6). A avó do pequeno Léo estava acompanhada do marido, Deyvid Fabrício, quando um caminhão ultrapassou o sinal vermelho e colidiu com o carro do casal. A empresária fraturou duas costelas, mas já está se recuperando em casa.

“Estou bem. Foi um grande susto, mas graças a Deus, Deus estava presente como sempre na nossa vida”, declarou dona Ruth em breve entrevista ao portal Leo Dias.

A empresária fazia uma viagem de Goiânia, em Goiás, para São Paulo, com o marido. Os dois planejavam visitar o Brás, bairro conhecido pelo comércio popular, em busca de roupas plus size para a loja que Ruth planeja abrir.

Em vídeo publicado pelo portal, o carro aparece completamente destroçado devido à batida. Apesar de ter quebrado duas costelas, a empresária e Deyvid não sofreram outros ferimentos graves.

Por não precisar de internação hospitalar, Ruth planeja voltar para Goiânia ainda nesta quinta, com um veículo alugado.

Outros acidentes

Em 2024, além da mãe de Marília Mendonça, o ex-namorado da cantora, Murilo Huff, também deu um susto nos fãs. Em janeiro, o avião particular do artista caiu em uma vala do Aeroporto Internacional de Goiânia.

A aeronave estava sendo deslocada para manutenção periódica. Felizmente, o cantor e sua equipe estavam nos Estados Unidos em turnê, e ninguém se feriu durante o incidente.

Segundo a assessoria do aeroporto, o avião estava apenas sendo levado para um no hangar reservado do aeroporto Santa Genoveva para a realização de ensaios de solo –quando a equipe testa se a aeronave tem condições de voar.

Como os testes seriam feitos no solo e não havia intenção de voar, apenas técnicos estavam dentro do avião no momento em que ele caiu na vala entre as pistas. O incidente não interferiu na programação de voos do aeroporto, que manteve suas decolagens e pousos normalmente.

*Com informações do Notícias da TV

Leia mais:

Família de Marília Mendonça rifa violão da cantora para ajudar vítimas das enchentes no RS

Codajás terá shows de Marília Tavares e Zé Vaqueiro na 33ª Festa do Açaí

‘Sofri uma humilhação’, lamenta ex-cover oficial de Marília Mendonça