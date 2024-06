Mudança no secretariado: veja lista dos novos gestores da Prefeitura de Manaus

A Prefeitura de Manaus publica, no Diário Oficial do Município (DOM) desta quinta-feira (6), edição nº 5.840, os decretos de exoneração e nomeação de novos gestores de secretarias e órgãos da administração municipal em razão da legislação eleitoral. O afastamento é chamado de desincompatibilização.

Na Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Renato Junior deixa o cargo de secretário e quem assume a função é Heliatan Botelho Corrêa.

Na Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Shádia Fraxe está sendo substituída por Djalma Coelho na titularidade da pasta.

Já na Casa Militar, William Dias está sendo substituído por Renato Araújo Mota no cargo de secretário-chefe.

A Fundação Doutor Thomas (FDT), também tem alteração na gestão, Martha Moutinho deixou o cargo de diretora-presidente e Oreni Braga assume a função.

Na Secretaria Extraordinária, José Paulo Radin de Souza é o novo titular da pasta.

A edição do DOM também apresenta trocas em cargos de subsecretário e vice-presidente.

Igor Costa deixa a vice-presidência da Comissão Municipal de Licitação (CML) para assumir o cargo de subsecretário na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Mudanças do Clima (Semmasclima). Quem assume o cargo de Igor Costa na CML é Rozalia da Silva de Nóbrega Figueiredo.

Currículo

Heliatan Botelho Corrêa tem 39 anos. Aos 25 anos se formou em Marketing. Em 2017, se graduou em Administração. É especialista em Gestão Comercial e Publicidade e está prestes a se especializar em Gestão Pública. Antes de assumir a subsecretaria de Gestão e Planejamento na Seminf, nunca havia ocupado um cargo público. Exerceu cargos de gestão, como supervisor comercial regional, gestor de área comercial e foi executivo em empresas multinacionais.

Djalma Coelho é médico e pós-graduado em Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal. É servidor de carreira das Secretarias Municipal de Saúde (Semsa) e de Estado da Saúde (SES-AM) como médico clínico geral. Também é conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Amazonas (Cremam), Conselho Municipal de Saúde (CMS) e membro da Comissão Intergestores Bipartite (CIB). Antes de assumir o cargo de secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho ocupava o cargo de subsecretário municipal de Gestão da Saúde.

Renato Araujo Mota tem a formação acadêmica de médico veterinário, cirurgião-geral animal e pós-graduação Lato Sensu em Segurança Pública. Integrou a Polícia Militar do Estado do Amazonas, no Curso de Formação de Soldado em 2000, galgando ao oficialato por meio do curso de formação Choa, em 2018. Atualmente é primeiro-tenente. Antes de assumir como secretário-chefe da Casa Militar, Renato Mota ocupava o cargo de subsecretário da pasta.

Oreni Braga da Silva é formada em Ciências Contábeis, especialista em Ecoturismo e Mestre em Gestão e Auditoria Ambiental pela Universidade de León na Espanha. Tem Curso Internacional de Extensão em Planejamento e Gestão de Parques Nacionais e Design de Ecolodges pela International Ecouturism Society (Ties). Foi responsável pela pasta do Turismo do Estado do Amazonas por 14 anos, e antes de assumir a direção da FDT estava na vice-presidência da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult).

José Paulo Radin de Souza é acadêmico de Filosofia e exerceu cargos como secretário municipal nos municípios de Parintins e Rio Preto da Eva. Foi secretário executivo da Secretaria de Esportes do Amazonas e gestor do Procon Amazonas.

