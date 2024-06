Afya Manacapuru faz entrega de equipamentos para inauguração de nova Policlínica da cidade

Iniciativa faz parte do compromisso assumido pela instituição com o município, por meio do Programa Mais Médicos.

A Afya Faculdade de Ciências Médicas de Manacapuru fará o repasse, à Prefeitura municipal, de equipamentos para a Policlínica que será inaugurada na cidade. A iniciativa faz parte do compromisso assumido pela instituição com o município, por meio do Programa Mais Médicos.

A Policlínica de Manacapuru atenderá a população do município com serviços de consultas clínicas e realização de exames com fins diagnósticos e ofertas de pequenos procedimentos.

Estão entre os itens a serem entregues pela Afya ao município, computadores, ar-condicionado, TVs, geladeiras, macas, esteiras, balanças, entre outros itens que contribuirão para o funcionamento da unidade e o maior conforto dos pacientes.

“É com muita satisfação que a Afya participa da abertura da nova policlínica de Manacapuru. A unidade irá ampliar ainda mais a oferta de atendimento de saúde de qualidade e estamos muito felizes de poder fazer parte deste projeto que gera impacto positivo para toda a comunidade”, destaca a diretora geral da instituição, a professora Karen Ribeiro.

Os investimentos realizados fazem parte da contrapartida da Afya, assumida por meio do Programa Mais Médicos. Ao oferecer um curso de medicina, as instituições de Ensino Superior assumem, até o momento de reconhecimento de seu curso, compromissos junto ao Ministério da Educação. Dentre eles, está o repasse de contrapartida financeira à gestão local do SUS, via Contrato Organizativo de Ação Pública de Ensino-Saúde (COAPES).

Desde o início da operação e contando com essas entregas que serão feitas para a policlínica, a instituição já repassou ao município cerca de R$ 1,2 milhão, recursos que foram destinados a compra de televisores, computadores, impressoras, fardamento para agentes de saúde, entre outros, e estão sendo utilizados nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade e da zona rural, ajudando a melhorar a infraestrutura e a eficiência dos serviços oferecidos à população manacapuruense e dos municípios vizinhos.

No ano passado, a Afya repassou outros equipamentos que já estão integrados às unidades de saúde da cidade e têm contribuído para o aprimoramento das ações médicas na região. “Os materiais foram direcionados à Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e apoiam as atividades realizadas pela Prefeitura no atendimento à população. É muito importante ter um parceiro como a Afya ao nosso lado contribuindo de maneira significativa com nossas atividades”, declara o secretário de Saúde de Manacapuru, Rodrigo Balbi.

Presença da Afya no interior do Amazonas

O interior do Amazonas é uma região que sofre com a escassez de médicos. Segundo dados da Demografia Médica 2024, estudo elaborado pela Associação Médica Brasileira (AMB), atualmente o Estado possui 6.124 médicos para atender uma população de mais de 6 milhões de habitantes. O interior possui uma oferta ainda menor, com apenas 379 profissionais para quase 2 milhões de pessoas.

“Temos muito orgulho em fazer parte da comunidade de Manacapuru e poder contribuir com o desenvolvimento local. A Afya é reconhecida pela excelência em ensino da medicina com base em metodologias ativas que colocam o aluno em contato com a prática desde o primeiro semestre, preparando os futuros médicos para o dia a dia da profissão. Nosso objetivo é levar aos alunos uma estrutura de ensino de qualidade e uma formação sólida ao mesmo tempo que atuamos para fortalecer os sistemas de saúde locais”, afirma a diretora Karen Ribeiro.

Presente no município desde 2022, a sede da faculdade de medicina está localizada no bairro Expansão e oferece 50 vagas anualmente. Com uso de metodologia ativa em que o aluno é colocado como protagonista da sua aprendizagem, a Afya Manacapuru possui uma estrutura completa com várias salas de aula, centro de simulação, consultórios, laboratórios de anatomia, dentre outros, em um ambiente propício para o desenvolvimento do conhecimento e habilidades práticas.

SOBRE A AFYA

A Afya, líder em educação e soluções para a prática médica no Brasil, reúne 32 Instituições de Ensino Superior em todas as regiões do país, sendo 30 com cursos de medicina e 16 unidades de educação continuada e pós-graduação em áreas médicas e de saúde. São 3.203 vagas de medicina autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC) com mais de 20 mil alunos formados.

Com 25 anos de atuação em cidades de pequeno e médio porte, a Afya é pioneira em práticas digitais para aprendizagem contínua e suporte ao exercício da medicina. 1 a cada 3 médicos e estudantes de medicina no país utiliza ao menos uma solução digital do portfólio, como Afya Whitebook, Afya iClinic e Afya Papers.

Primeira empresa de educação médica a abrir capital na Nasdaq em 2019, a Afya recebeu prêmios do jornal Valor Econômico, incluindo “Valor Inovação” (2023) como a mais inovadora do Brasil, e “Valor 1000” (2023) como a melhor empresa de educação. Virgílio Gibbon, CEO da Afya, foi reconhecido como o melhor CEO na área de Educação pelo prêmio “Executivo de Valor” (2023). Em 2024, a empresa passou a integrar o programa “Liderança com ImPacto”, do pacto Global da ONU como porta-voz da ODS 3 – Saúde e Bem-Estar. Mais informações em www.afya.com.br e ir.afya.com.br.

