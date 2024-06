David Almeida troca secretariado de olho nas eleições 2024

Manaus (AM) — A disputa pela vaga na chapa de David Almeida (Avante) continua, no último dia de desincompatibilização, três secretários, que vinham sendo apontados como principais nomes para ocupar o cargo de vice-prefeito, foram exonerados das funções.

A informação publicada no Diário Oficial do Município (DOM) de quinta-feira (6), divulgado nesta sexta (7), aponta que os secretários exonerados são: Renato Júnior, que deixou a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Shádia Fraxe, que deixou a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), William Dias, que era da Casa Militar.

Com a exoneração, todos estão aptos a concorrer a vaga de vice-prefeito de David. O secretário de Habitação, Jesus Alves (MDB), que também foi apontado como possível escolha de David para vice, foi mantido no cargo, dessa forma o mesmo está impedido de se candidatar, já que a desincompatibilização devia ocorrer até quinta.

O cientista político, Carlos Santiago, afirmou que as estratégias do atual prefeito de Manaus por meio da desincompatibilização dos secretários que é a “saída voluntária de uma pessoa, em caráter provisório de fato, de um cargo, emprego ou função, pública ou privada, pelo prazo exigido em Lei” indicam diferentes caminhos de estratégias.

“A desincompatibilização dos secretários do prefeito David Almeida indicam dois caminhos. O primeiro deles vai no sentido de ampliar o leque de opções que Davi terá para escolher como seu vice, pode ser alguém seu próprio partido da confiança, um ex-secretário ou uma indicação dos seus aliados Eduardo Braga e Omar Aziz”, analisou o cientista político.

“Outro aspecto é que se uma vez Almeida conseguir que o seu vice seja alguém de sua inteira confiança do parceiro político, que o correligionário na vice na chapa de vice e vencer as eleições com essa chapa, ele se torna um homem muito poderoso que continuará no comando da prefeitura com um vice de sua confiança com a possibilidade de disputar o governo do estado 2026 contando com a colaboração do seu outro aliado Tadeu de Souza, vice-governador e presidente municipal do seu partido”, completou.

Santiago estabelece que Almeida quer alguém de confiança para vice e uma vez conquistando a reeleição se tornará um homem muito poderoso com controle maior da Prefeitura de Manaus, um candidato forte para o disputar o governo tendo um aliado hoje já como vice-governador.

Cotados para vice

Entre os secretários exonerados, o favorito do prefeito para a disputa é Renato Júnior, que foi secretário de Feiras e Mercados e desde 2022 passou a ocupar a Seminf. David Almeida revelou que o nome do vice deverá ser divulgado oficialmente no dia 31 de julho.

Nas eleições para o governo, Renato Jr. chegou a ser cotado para ser o candidato a vice de Wilson Lima, quando havia a aliança, hoje rompida, entre os dois chefes do Executivo. Tadeu de Souza acabou sendo o escolhido. Renato Jr. afirmou que estará à disposição do prefeito. “Meu nome está à disposição e estarei com o prefeito independente do que ele definir”, garantiu.

A ex-secretária da Semsa, Shádia Fraxe, também foi um nome bastante citado nos bastidores, como uma possibilidade para o cargo de vice. O cientista político, Helso Ribeiro, comentou que a possibilidade de o David escolher uma mulher para estar ao seu lado é uma boa opção.

“Metade do eleitorado, um pouquinho mais é de mulheres. Então David Almeida ter uma mulher ao seu lado com as características da que é um uma secretária, uma técnica, com serviços a mostrar, vejo que seria também uma opção”.

Exonerados

Entre os exonerados também estão Martha Moutinho deixou o cargo de diretora-presidente, da Fundação Doutor Thomas (FDT), que foi assumido por Oreni Braga; na Secretaria Extraordinária, José Paulo Radin de Souza é o novo titular da pasta.

Igor Costa deixou a vice-presidência da Comissão Municipal de Licitação (CML) para assumir o cargo de subsecretário na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Mudanças do Clima (Semmasclima). Quem assume o cargo de Igor Costa na CML é Rozalia da Silva de Nóbrega Figueiredo.

No mês de junho, após as exonerações, o atual pré-candidato e prefeito de Manaus terá as opções de escolha para os vice candidatos.

“Esse mês de junho, é o tempo para os grandes acertos, por conta de uma legislação com essa exoneração o prefeito tem ali cartas na manga para jogar caso ele não consiga transcender esse seu arco pessoal, esse seu leque pessoal e com certeza ele gostaria de ter acesso a outros partidos e outros atores e esses nomes ele pode contar”, disse Helso Ribeiro.

Desincompatibilização

Para quem ocupa um cargo público ou afins e quer se candidatar a um cargo eletivo, é importante conhecer os prazos para se afastar ou desincompatibilizar do cargo ou função atual. Esses prazos são baseados em leis e decisões anteriores do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Leia mais:

David Almeida exonera secretários cotados para a vaga de vice nas Eleições 2024

David Almeida participa da posse da nova composição do Conselho Municipal de Juventude