TCE-AM inaugura máquina que troca embalagens recicláveis por desconto em app de compras

Manaus (AM) — Em meio às programações da Semana do Meio Ambiente no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), a conselheira-presidente Yara Amazônia Lins inaugurou, nesta sexta-feira (7), uma máquina de reciclagem que troca embalagens por créditos convertíveis em benefícios, como vale desconto para aplicativos de compras.

A máquina, instalada nas dependências da corte de contas, faz parte do Projeto Consciência Limpa — Recicla Amazônia e aceita resíduos como papelão, garrafas de plástico, latas de alumínio e lâmpadas.

Conforme a diretora de projetos ambientais do TCE-AM, Anete Ferreira, a chegada da máquina de reciclagem cogita somar às atividades já desenvolvidas na Corte de Contas, atendendo o programa ‘Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P)’ do Ministério do Meio Ambiente, bem como as metas estipuladas para o alcance dos ‘Objetivos de Desenvolvimento Sustentável’ da ONU.

“O Tribunal já faz seu dever de casa reciclando materiais como papel, papelão, plástico e metal, mas a máquina é muito relevante para que o servidor, de maneira individual, faça o seu papel cidadão e possa contribuir com o meio ambiente”, declarou a diretora de projetos ambientais, Anete Ferreira.

O TCE-AM vem intensificando suas ações sustentáveis entre os servidores de forma que venham a servir de exemplo para outras instituições públicas ou, até mesmo, privadas.

“O Tribunal de Contas com essas ações procura dar o exemplo para outras entidades, incentivando práticas que possam contribuir para a arrecadação de materiais recicláveis e a educação ambiental, fazendo disso um investimento para as futuras gerações”, afirmou o diretor de controle externo ambiental, Jonas Almeida.

Além de conscientizar a sociedade em relação aos benefícios da reciclagem de resíduos, as máquinas geram matéria-prima, fonte de renda e de trabalho para associações de catadores de materiais recicláveis, assim como permitem a troca de resíduos por créditos que podem ser utilizados com diversos parceiros. Os usuários podem fazer o download do aplicativo Ambipar Triciclo para acompanhar seus pontos, trocar por benefícios ou doar para instituições sociais.

