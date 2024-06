Amom lançará 2º Edital Participativo de Emendas Orçamentárias no auditório da Feff Ufam

Manaus (AM) — Reafirmando o compromisso com a transparência na destinação de verbas públicas, o deputado federal Amom Mandel (Cidadania-AM) lançará o 2º Edital Participativo de Emendas Orçamentárias do Amazonas. O evento de lançamento será na próxima segunda-feira, dia 10, às 18h30, no auditório da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia (Feff) da Ufam.

Após o lançamento oficial, as inscrições para a segunda edição estarão abertas de 11 até 23h59 do dia 21, por meio de um formulário disponível em https://gabinetedoamom.com/emendas/.

Em 2023, Amom lançou essa iniciativa inédita com o objetivo de fortalecer projetos de entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos que atendam demandas sociais em áreas como Saúde, Educação e Segurança Pública. Ao todo, 14 projetos foram contemplados, totalizando R$ 10 milhões em emendas.

Este ano, o valor total do edital será mantido, com a expectativa de beneficiar ainda mais pessoas. Para isso, algumas mudanças foram implementadas: o teto de R$ 500 mil por projeto; o limite de aprovação de até três projetos por instituição, sendo um projeto por setor ou departamento, visando diversificar a aplicação das emendas.

Assim como na edição anterior, organizações do terceiro setor aptas a receber recursos de emendas parlamentares, secretarias, prefeituras, hospitais e instituições de ensino superior públicas no Amazonas poderão participar da seleção.

Os critérios e etapas de seleção serão divulgados na segunda-feira, junto com os demais prazos.

“A ideia é envolver a sociedade neste processo, para que todos tenham a possibilidade de escolher onde o dinheiro público deve ser investido”, disse Amom.

O evento será transmitido ao vivo por meio das redes sociais do parlamentar.

*Com informações da assessoria

