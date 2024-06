Motorista perde controle e caminhão tomba em curva no São Francisco, em Manaus

Pessoas que passavam no local levaram os produtos que estavam espalhados em via pública

Manaus (AM) — Um caminhão lotado de produtos alimentícios e de limpeza tombou após o motorista fazer uma curva nas proximidades do Fórum Ministro Henoch Reis, bairro São Francisco, Zona Centro-Sul de Manaus, na madrugada deste sábado (8).

De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, o motorista perdeu o controle do veículo, que acabou tombando em via pública. Após o acidente, ele fugiu.

Com os produtos espalhados pela rua, a população que passava no local começou a levar os materiais. Um profissional que se apresentou como responsável pela empresa do caminhão compareceu ao local e permitiu que as pessoas levassem os demais produtos. Ainda na madrugada, o caminhão foi retirado da rua.

