Mulher é atropelada por caminhão de lixo em Manaus

Motorista do caminhão permaneceu no local até a chegada da polícia

Manaus (AM) — Uma mulher foi atropelada por um caminhão de lixo no momento em que atravessava a avenida Castelo Branco, bairro da Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus, durante a noite de sexta-feira (7).

De acordo com informações de testemunhas, a vítima não percebeu que o sinal estava fechado para o trânsito de pedestre, e o motorista do caminhão não conseguiu frear antes de colidir com a mulher.

A população acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e a vítima foi levada a um pronto-socorro para receber atendimento médico. Não há informações sobre seu estado de saúde. O motorista do caminhão de lixo ficou no local até a chegada da polícia.

