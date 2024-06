Condenado por estupro, amigo de Robinho se entrega à polícia em São Paulo

São Paulo (SP) — Amigo do jogador Robinho e também condenado pelo caso de estupro coletivo na Itália, Ricardo Falco foi preso na noite de sexta-feira (7), em São Paulo, após se apresentar à Polícia Federal.

A prisão de Falco era aguardada desde a quinta-feira, após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ter homologado a condenação italiana. O mandado de prisão foi expedido nesta sexta, cumprindo a decisão judicial que condena Falco a nove anos de prisão por estupro coletivo.

Durante a manhã, o advogado de defesa de Falco, Fábio Costa, esteve na sede da Polícia Federal. Em reunião com o delegado responsável pelo caso, Costa solicitou garantias quanto à integridade física de seu cliente.

Robinho e Falco não são mais amigos, alega advogado

Segundo o advogado, Ricardo Falco e Robinho não possuem mais uma relação de amizade, tendo se afastado pouco tempo após o início das investigações.

Apesar do distanciamento, os antigos amigos poderão se reencontrar no presídio de Tremembé, localizado no interior do estado de São Paulo. Robinho está cumprindo pena na mesma unidade prisional desde março deste ano.

Ricardo Falco e Robinho foram condenados pela justiça italiana a nove anos de prisão pelo crime de estupro coletivo contra uma jovem albanesa. O crime ocorreu em 2013, dentro de uma boate em Milão. A decisão do STJ em homologar a condenação italiana reafirma a cooperação internacional na aplicação da justiça.

*Com informações da CNN Brasil

Leia mais

Robinho é preso em Santos e vai cumprir pena de 9 anos por estupro

Defesa de Robinho entra com segundo habeas corpus no STF

Mulher de Robinho estava com ele em boate antes do crime em Milão