Cauã Reymond denuncia que seus dois cachorros foram envenenados

Rio de Janeiro (RJ) — O ator Cauã Reymond, de 44 anos, afirmou aos seguidores na sexta-feira (7) que seus dois cachorros foram envenenados e estão internados em estado grave. “Acabei de chegar do trabalho. Fui chamado mais cedo. Envenenaram meus dois cachorros. Um está a beira da morte e o outro também está muito mal”, relatou o ator.

De acordo com Cauã, os animais provavelmente foram envenenados com uma carne com chumbinho, um tipo de veneno para controle de ratos. “Não sei se fizeram isso para tentarem roubar minha casa. Não consigo entender o motivo”, lamentou o artista.

“Quem fez isso é uma maldade. Quem tem bichinho não quer ver seu cachorro envenenado. Você não sabe a dor que isso causa, não desejo nada de ruim para ninguém”, ainda afirmou, visivelmente abalado.

Em uma outra publicação, Cauã Reymond ainda compartilhou uma foto de um dos cachorros e pediu: “Torça pela recuperação deles”.

Cauã Reymond pede oração para seus cachorros / Reprodução/Instagram

*Com informações da CNN Brasil

