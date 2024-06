Aos 65 anos, morre colunista Zenaldo Mota em Manaus

Manaus (AM) — O colunista Zenaldo Mota morreu, durante a madrugada deste sábado (8), aos 65 anos, no Hospital Rio Negro, da rede Hapvida, em Manaus. O profissional lutava contra um câncer.

A família de Zenaldo comunicou seu falecimento por meio das redes sociais. “Com profunda tristeza e pesar, a família e os irmãos Sonia, Jones, Celia, Conceição, Luiz e Márcio Mota da Cunha lamentam a perda irreparável do nosso amado Zenaldo. Que a força e o amor mútuo nos guiem nesse momento de luto, e que as lembranças dos momentos compartilhados tragam algum conforto. Estamos unidos na dor e na saudade, lembrando com carinho de Zenaldo. Que ele descanse em paz, e que sua luz brilhe eternamente em nossos corações.”

Foto: Divulgação

Zenaldo atuava como colunista do Grupo Diário de Comunicação. Sua figura ganhou visibilidade ao organizar eventos e recepções para a sociedade amazonense. O espaço de sua coluna era destinado para famosos e anônimos, sendo publicada há mais de duas décadas.

