Homem é preso com mais de 10 kg de drogas em mala e mochila no Amazonas

Maraã (AM) — Paulo Nascimento Rufino, de 31 anos, foi preso em flagrante na sexta-feira (7), com aproximadamente 12 quilos de drogas, entre maconha do tipo skunk e cocaína, totalizando um prejuízo de R$ 150 mil ao tráfico de drogas. A ação ocorreu no porto de Maraã, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Rodrigo Beraldo, da 60ª DIP, Paulo havia saído de Japurá, no sentido de Tefé, mas com destino ao município de Uarini. A PC-AM tomou conhecimento de que ele atracaria no porto de Maraã, de imediato foi montada campana no local para capturá-lo.

“Ao avistarmos, fizemos a abordagem e revistamos ele, que estava com uma mochila e uma mala. Nas bolsas foram encontrados 10 tabletes de maconha do tipo skunk, pesando em torno de 11 quilos, e 542 gramas de pasta-base de cocaína. Ao todo, já apreendemos desde o início do ano 100 quilos de drogas em ações deflagradas”, disse o delegado.

Paulo responderá por tráfico de drogas e ficará à disposição da Justiça.

