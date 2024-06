Cristo Redentor ‘veste’ hanbok para fortalecer relações entre Brasil e Coreia do Sul

Rio de Janeiro (RJ) — O Cristo Redentor “vestiu” um hanbok – roupa tradicional da Coreia do Sul – na noite da última sexta-feira (7). A projeção faz parte da celebração das relações diplomáticas entre o Brasil e o país da Ásia. É a primeira vez que o monumento “usa” o traje típico de outro país.

Como parte do evento, o Cristo Redentor deve ser iluminado novamente na noite de sábado (8) com as cores da bandeira sul-coreana.

A projeção foi organizada pelo Centro Cultural Coreano, pela Embaixada da Coreia do Sul, pela Prefeitura de Jinju e pela Scuola di Cultura.

O modelo do hanbok projetado no monumento foi criado pelo designer Jin Hee Lee.

“A cor azul representa o nascimento da primavera e da vida, sendo uma das cinco cores tradicionais coreanas. Na bandeira do Brasil, o azul simboliza o céu e os rios. O cinto do traje possui também as cores do logo do G20, que acontecerá em novembro no Brasil. Nós esperamos que a projeção da roupa tradicional coreana no Cristo fortaleça a relação de amizade entre a Coreia e o Brasil”, afirmou Jin Hee Lee.

A reunião do G20 acontece em novembro no Rio de Janeiro. Os dois países são membros do grupo.

Além da projeção, o Cristo Redentor lançou um clipe especial de uma colaboração musical entre Padre Omar, reitor do Santuário e cantor, e o embaixador da Coreia do Sul no Brasil, Lim Ki-mo. Os dois cantaram a música “Tá escrito”, famosa na voz de Xande de Pilares.

O diplomata é conhecido por gostar de músicas brasileiras. Ele já havia cantado a música no Samba do Trabalhador, de Moacyr Luz, no mês passado.

A maior exposição de arte da Coreia do Sul realizada no Brasil chega ao Salão Principal do Museu de Arte Contemporânea – MAC Niterói neste domingo (9) e também faz parte da celebração das relações entre os dois países. Com curadoria da jornalista Ana Cláudia Guimarães e dos outros envolvidos na projeção no Cristo, “Luzes da Coreia – Festival de Lanternas de Jinju” convida o público para um mergulho em uma das mais populares tradições culturais coreanas a partir da experiência imersiva com instalações em site especific.

As milenares lanternas coloridas de seda dialogam com elementos cenográficos contemporâneos, transportando os visitantes à famosa cidade de Jinju, que desde os anos 1500 sedia um dos mais tradicionais festivais culturais do país.

*Com informações do g1

