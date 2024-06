Manaus sediará a maior feira multissetorial da região Norte

Lojistas e empreendedores têm a oportunidade para explorar indústrias de todo o país e abastecer seus estoques antes do final do ano

Manaus (AM) — A 15ª edição da Expo Multimix, a principal feira multissetorial do Norte do Brasil, acontece pela primeira vez em Manaus. Lojistas e empreendedores têm a oportunidade para explorar indústrias de todo o país e abastecer seus estoques antes do final do ano.

A Expo MultiMix é um evento regional que atinge uma audiência específica e criteriosa, possibilitando o encontro com clientes locais, a criação de novas oportunidades e o reforço dos laços com os clientes antigos. Além disso, reúne os melhores produtos e as principais marcas do Brasil, apresentando aos visitantes as mais recentes inovações do mercado. Com uma vasta gama de segmentos abrangidos, a feira assegura que todos possam encontrar soluções adequadas às suas necessidades e expectativas.

Ana Paula Fernandes, diretora da Oficina d‘Ideias e realizadora da Expo Multimix, destacou que a feira é o lugar onde as indústrias e importadoras de todo o Brasil se reúnem para demonstrar os produtos aos lojistas, que têm a oportunidade de escolher, experimentar e estabelecer conexões com os gerentes nacionais e negociar condições vantajosas para suas lojas.

“É uma maneira pela qual os lojistas do Amazonas e Estados vizinhos poderem aproveitar essa oportunidade única de obter os melhores preços e produtos para seus estabelecimentos, visando obter maior rentabilidade e lucratividade”, disse.

Os expositores que compõem a Expo Multimix, são os mesmos presentes nas grandes feiras do Sul e Sudeste do Brasil, o que facilitará aos lojistas locais esta conexão para conhecerem as tendências do mercado e os lançamentos mais recentes.

A Expo Multimix recebe o suporte de instituições importantes como o Sebrae-AM, CDL Manaus e Prefeitura de Manaus através da Semtepi. A feira contará com 70 estandes apresentando renomadas marcas de diversos setores, tais como utensílios domésticos, brinquedos, artigos para bebês, artigos para festas, decoração e variedades.

Em sua 15ª edição é a primeira vez que Manaus receberá o evento marcado para os dias 25, 26 e 27 de junho de 2024, no Centro de Convenções Vasco Vasques, proporcionando aos empresários locais uma experiência sem precedentes. Em Belém, o evento ocorreu nos dias 6, 7 e 8 de agosto de 2024, mantendo a tradição de sucesso das edições anteriores.

A visitação na Expo Multimix será gratuita, porém é necessário o CNPJ da empresa e o credenciamento poderá ser realizado no site www.expomultimix.com ou na recepção do evento.

Não deixe passar essa chance de estabelecer novas conexões e encontrar produtos revolucionários capazes de impulsionar o seu empreendimento.

*Com informações da assessoria

