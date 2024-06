Caso Djidja: Dono da clínica Maxvet se entrega à polícia

Manaus (AM) — O dono da clínica veterinária Maxvet, identificado como José Máximos, se entregou na sede do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), neste sábado (8). O empresário é investigado pela Polícia Civil do Amazonas por fornecer ketamina, de forma ilegal, para a família da ex-sinhazinha do Boi Garantido, Djidja Cardoso.

José foi intimado para comparecer à delegacia para prestar esclarecimento sobre a venda do medicamento, e como não colaborou, a polícia pediu sua prisão. Desde então, ele estava foragido.

Na sexta-feira, o ex-namorado de Djidja, Bruno Roberto, e o coach da família, Hatus Oliveira, também foram presos na operação que investiga o uso de ketamina, causa da morte da ex-sinhá, segundo Inquérito Policial.

