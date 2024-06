Lulu Santos é internado após ter mal-estar e cancela show

São Paulo (SP) — Após passar mal em casa, o cantor Lulu Santos, de 71 anos, cancelou as apresentações nos festivais João Rock, que faria neste sábado (8), em Ribeirão Preto, e Salve o Sul, em São Paulo.

Lulu teve um mal-estar na tarde desta sexta (7) em casa, no Rio de Janeiro. Em nota, a assessoria do artista informou que o cantor está internado na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro.

O cantor permanecerá em observação clínica nas próximas 48 horas e o quadro dele é estável. “O cantor está sob cuidados médicos e o quadro de saúde é estável.”

As apresentações que o cantor faria neste fim de semana foram canceladas. “Em função do ocorrido, está cancelada a participação do artista nos festivais: João Rock (8) e Salve O Sul (9).”

Os organizadores do Festival João Rock confirmaram o cancelamento do show do artista. Em comunicado, a assessoria afirmou que Lulu Santos não se apresenta neste sábado no Palco Brasil e desejou rápida recuperação a Lulu Santos.

Famosos desejaram melhoras ao cantor nas redes sociais. “Melhore, querido amado”, disse Tata Werneck. “Melhoras. Você é necessário”, afirmou Monica Martelli. “Fica bem logo”, destacou Fernanda Rodrigues. “Melhoras, professor”, comentou Kondzilla.

*Com informações do UOL

