Avião de pequeno porte faz pouso de emergência em rodovia

São Paulo (SP) — Um avião de pequeno porte fez um pouso de emergência em Juquitiba, na Rodovia Régis Bittencourt, em São Paulo, na manhã deste sábado (08).

De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, por volta das 10h a equipe foi acionada para uma ocorrência de um pouso de emergência de uma aeronave em Taboão da Serra, nas proximidades do trecho do quilômetro 326 da Rodovia Régis Bittencourt com sentido a São Paulo.

A Polícia Rodoviária Federal informou que a aeronave de matrícula PR-NEA saiu do aeroclube de Itanhaém com destino a Sorocaba com um instrutor e um aluno.

Os bombeiros alegam que, dentro da aeronave, as duas pessoas estavam conscientes e com ferimentos leves. Apenas uma delas precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A equipe de bombeiros afirmou que a aeronave estava praticamente intacta após o incidente e não apresentava vazamento de combustível.

*Com informações da CNN Brasil

