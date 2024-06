Toadas dos bois-bumbás animam aulão gratuito de Aeroboi, em Manaus

Manaus (AM) — O Amazonas Shopping vai colocar os visitantes para suar a camisa no ritmo do boi-bumbá, neste domingo (9), na aula gratuita de Aeroboi. A programação faz parte das atividades do projeto ‘Domingou’ e ocorre a partir das 17h, no edifício garagem (G1).

No ritmo das toadas de Garantido e Caprichoso, os visitantes vão aprender as coreografias antigas e atuais dos bois, além de praticar exercício físico e se preparar para o Festival de Parintins, que acontece de 28 a 30 deste mês.

Além da diversão, a aula de Aeroboi oferece inúmeros benefícios para a saúde, como melhora do condicionamento físico, fortalecimento e tonificação muscular.

Ivanna Passos, gerente de Marketing do Amazonas Shopping, ressalta que a proposta do “Domingou” é oferecer diferentes opções para que o público possa experimentar e conhecer várias atividades, seja envolvendo exercícios físicos, relaxamento, participação em exposições, entre outras ações.

Arraial

Neste final de semana, o Amazonas Shopping tem também a programação do Arraial, com diversas atrações musicais, além das tradicionais comidas típicas.

O Arraial do Amazonas Shopping acontece até domingo (9). A programação é na Praça de Eventos Rio Negro, no corredor central do shopping, de segunda-feira a sábado, das 14h às 22h e, domingo, das 14h às 21h. As barracas instaladas no local poderão optar pelo funcionamento a partir das 12h, em todos os dias.

No Arraial do Amazonas Shopping tem tacacá, kikão, bolo de milho e de macaxeira, mingau e outras tantas delícias. Entre os restaurantes participantes e estão com barraca no evento, tem Alemã, Magnoly, Matilda, O Costelão, Ora, Pois, Pois, além de bebidas Coca-Cola.

Shows

Neste sábado (8), às 18h, é a vez da Quadrilha Amor de São João e, às 19h, do cantor Ricardo Mendes. Encerrando o Arraial do Amazonas Shopping, no domingo (9), às 19h, se apresenta o levantador de toadas Edilson Santana.

