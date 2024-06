David Almeida inaugura o Píer Turístico Manaus 355, neste domingo (8)

Manaus (AM) — O prefeito de Manaus, David Almeida, inaugura, neste domingo (8), o Píer Turístico Manaus 355, o primeiro dessa natureza na cidade, que será integrado ao Mirante Lúcia Almeida, localizado no início da avenida Sete de Setembro, no Centro histórico da capital amazonense.

O evento, aberto ao público, se estenderá até a noite, por volta das 19h. A partir das 11h, a programação organizada pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), terá a apresentação de DJs e bandas locais, além de atrações esportivas como a prática da canoagem indígena, apresentação de paraquedismo, Standup paddle (SUP) e remo.

Esta inauguração marca a primeira etapa das intervenções do programa “Nosso Centro”, desenvolvido na atual gestão municipal. O evento tem o apoio do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) e da Fundação Manaus Esporte (FME).

O píer, construído em um estaleiro na zona Oeste e transportado pelo rio Negro, é destinado a embarcações de pequeno e médio portes, proporcionando suporte adequado para pacotes fluviais e atividades turísticas. Com um atracadouro flutuante de 12m por 80m e três pontes de ligação, a obra se integra ao Mirante Lúcia Almeida, oferecendo uma experiência aprimorada para visitantes e operadores do setor turístico.

PROGRAMAÇÃO

11h – Dj Petter Abreu

13h30 – Edilson Santana

14h30 – Leonardo Castelo

15h30 – Dj Noelle

15h45 – Oficial 80

17h30 – Critical Age

*Com informações da assessoria

