‘Rafa do PCC’ é preso suspeito de dar golpes em professores do Amazonas

Rafa do PCC

Manaus (AM) — Rafael Bruno Lima de Souza, mais conhecido como “Rafa do PCC”, foi preso em um restaurante localizado no bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus, durante a noite de sábado (8). Ele é acusado de liderar um grupo criminoso que deu golpe em professores da capital amazonense.

O suspeito estava foragido desde que foi acusado de ser líder de um grupo especializado na falsificação de documentos de professores da rede pública, que visava a obtenção fraudulenta de empréstimos bancários que poderiam chegar a até R$ 80 mil.

A polícia descobriu que a quadrilha fazia transferência dos valores ilícitos para contas de empresas fictícias, criadas com o único propósito de lavar o dinheiro obtido de forma ilegal.

