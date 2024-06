Princesa do Solimões vence o Humaitá (AC) por 3 a 0 e engata segunda vitória na Série D

Rio Braco (AC) — O Princesa do Solimões venceu o Humaitá (AC) por 3 a 0 na tarde deste sábado (8), no Estádio Florestão, em Rio Branco (AC), conquistou a segunda vitória seguida na Série D do Campeonato Brasileiro e subiu na tabela do grupo A1.

Jonas, Esdras e Lucas Góes, marcaram para o Tubarão no duelo válido pela 7ª rodada da competição nacional.

O jogo

Mesmo fora de casa, o Princesa do Solimões saiu na frente ainda no primeiro tempo da partida. Aos 20 minutos, Jonas recebeu de Allefe, invadiu a área, foi derrubado e o árbitro assinalou pênalti. Dois minutos depois, o próprio Jonas chamou a responsabilidade, foi para a cobrança e mandou no cruzado no canto alto de Pezão para abrir o placar. O tempo passou e o placar não voltou a se movimentar até o fim da etapa inicial.

O Tubarão do Norte voltou do intervalo com tudo e ampliou a vantagem ainda aos dois minutos de jogo. Allefe cobrou falta na área, Douglas Nunes subiu e finalizou de cabeça para o gol, a bola foi ao travessão e no rebote, Esdras completou para o fundo do gol, colocando o 2 a 0 no placar. A situação da equipe da casa ficou ainda mais complicada quando Lima recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso, deixando o Humaitá com um jogador a menos, ainda aos cinco minutos.

Já aos 32, Marcelo Costa cobrou escanteio na área, Douglas novamente ganhou pelo alto, desviou e Kaique ajeitou para Lucas Góes, que completou e fez o terceiro do Tubarão na partida. A equipe amazonense seguiu sendo mais perigosa e o placar da partida ficou em 3 a 0.

Panorama e próxima partida

Com a terceira vitória na competição, o Princesa do Solimões chegou aos 11 pontos e assumiu a 3ª posição do grupo A1 da Série D. Na abertura do segundo turno da primeira fase, Princesa do Solimões e Humaitá voltam a se enfrentar pela 8ª rodada já nesta quinta-feira (13/06), às 18h, no Estádio Gilbertão, em Manacapuru.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Amazonas FC vence Brusque no Carlos Zamith, em Manaus

Endrick decide e Brasil vence México em preparação para a Copa América