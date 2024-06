Isabelle Nogueira brilha em apresentação especial como cunhã-poranga no Festival São João da Thay

São Luís (MA) — A ex-bbb e cunhã poranga do Boi Garantido, Isabelle Nogueira, se apresentou neste sábado (8) na segunda noite do Festival São João da Thay, junto com os bois Garantido e Caprichoso, e o bumba meu boi do Maranhão. A ex-BBB uniu as culturas do Norte e Nordeste em uma única apresentação que encantou o público.

Ao g1, Isabelle Nogueira falou da emoção de trazer para o Maranhão a tradição do festival de Parintins e unir as duas tradições.

“Estou muito grata por poder trazer um pouco da história do Boi Garantido e Caprichoso para o Maranhão, por viver esse intercâmbio cultural. A Thay já conhecia o Festival de Parintins. Assim que saí do confinamento do BBB, ela entrou em contato comigo, me fez o convite e a gente entrou em diálogo. Sugeri que os bois viessem para a apresentação. De forma flexível, encontramos uma logística para realizar esse sonho.”

Junto com os bois, a ex-BBB Isabelle Nogueira, cunhã-poranga do Garantido, e Thaynara OG, embaixadora do boi de Morros, dançaram com os integrantes dos três grupos ao som de “Boi de Lágrimas”, uma das toadas mais populares do São João do Maranhão.

A Cunhã-poranga do Boi Garantido usou um traje típico da tradição cultural de Parintins. O público ficou encantado com a diversidade cultural da apresentação da ex-BBB.

O namorado Matheus, conhecido como ‘alegrete’, acompanhou toda a apresentação de Isabelle no último dia do Festival São João da Thay. Outros ex-BBBs Beatris e Davi, também subiram ao palco para acompanhar de perto a apresentação da cunhã-poranga e os encontros dos bois.

Encontro de bois

A segunda noite do Festival São João da Thay, neste sábado (8), foi palco de um encontro histórico e emocionante entre o Bumba meu boi do Maranhão e o Boi Bumbá do Amazonas. Essa foi a primeira vez que as duas grandes manifestações culturais do Brasil se encontraram.

A apresentação histórica contou com a participação do Boi Garantido e do Boi Caprichoso, de Parintins e, do Boi de Morros, manifestação do sotaque de orquestra do Maranhão.

Junto com os bois, a ex-BBB Isabelle Nogueira, ex-cunhã do Garantido e Thaynara OG, embaixadora do boi de Morros, dançaram junto com os integrantes dos três grupos, ao som de Boi de Lágrimas, uma das toadas mais populares do São João do Maranhão.

Vermelho, azul e verde em um só tom

As cores azul, vermelho e verde tomaram de conta do palco do Festival São João da Thay e emocionaram os apaixonados pela cultura popular do Brasil. O público presente foi ao delírio e dançou junto durante as apresentações.

O encontro de bois começou com a performance do Boi Garantido. A voz marcante do levantador de toadas do boi vermelho, David Assayag, levantou a galera que cantou junto com o grupo. Estiveram presentes durante a apresentação a porta-estandarte Lívia Christina e a cunhã-poranga Isabelle Nogueira.

*Com informações do g1 Maranhão

