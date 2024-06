Havan inaugura segunda megaloja em Manaus no dia 6 de julho

Manaus (AM) — Dois anos após a abertura da primeira megaloja da Havan no Amazonas, a varejista confirma a abertura das portas da segunda filial do estado. A inauguração está marcada para sábado, 6 de julho, às 10h, e contará com a presença do empreendedor Luciano Hang. A nova unidade, localizada na Avenida das Torres, elevará o número total de lojas da rede para 177, consolidando a Havan como uma das maiores redes de varejo do Brasil.

A Havan emprega mais de 20 mil colaboradores diretos e cerca de 120 mil indiretos, o que a destaca como uma das melhores empresas para se trabalhar no país, segundo o ranking Great Place to Work (GPTW). No entanto, a expansão para Manaus apresentou desafios significativos, especialmente no transporte da ‘Estátua da Liberdade’, símbolo da Havan presente em mais de 70 filiais.

A estátua percorreu cerca de 5 mil quilômetros em mais de 20 dias. Inicialmente, o monumento viajou 3,8 mil quilômetros por terra, de Camboriú (SC) a Belém (PA), onde foi embarcada em uma balsa para completar os últimos 1,5 mil quilômetros pelo rio até Manaus. Este foi o maior trajeto realizado na história da empresa para transportar a estátua.

“Inaugurar uma loja nova é sempre motivo de muita alegria, é como se fosse o nascimento de uma filha. Por isso, transformamos esse momento em uma grande festa. Em Manaus, essa é nossa segunda loja, o que nos dá ainda mais motivação, pois é sinal que deu certo, que a cidade nos acolheu bem. Então, nada mais justo que retribuirmos esse carinho aos nossos clientes e fãs”, comenta o dono da Havan, Luciano Hang.

A chegada da nova unidade da Havan deve intensificar a concorrência entre as grandes varejistas locais, que já estão expandindo suas operações para cidades interioranas do estado, facilitando o acesso e conquistando novos consumidores. Ótimo para a Havan, que, apesar de desconhecer a logística complicada das estradas de águas, foca seu crescimento na capital amazonense. A empresa de Luciano não teme obstáculos, estando presente em 23 estados brasileiros, e segue firme com planos de inaugurar novas lojas ainda este ano, incluindo unidades em Francisco Beltrão (PR), Joinville (SC) e Alta Floresta (MT).

Em 2023, o faturamento da Havan foi estimado em aproximadamente R$ 10,8 bilhões. Esse valor é baseado no faturamento diário da empresa, que gira em torno de R$ 30 milhões.

A megaloja da Avenida das Torres está em fase final de construção e será térrea. A nova loja contará com cerca de 100 colaboradores diretos, que já foram contratados. Interessados em oportunidades futuras podem registrar os currículos através do endereço eletrônico disponibilizado pela empresa (https://encurtador.com.br/XXeI8).

Vendas da Natan devem crescer 25% com as festas juninas

Uma das datas mais importantes para o comércio está batendo à porta com a chegada do mês de junho, trazendo consigo um período de muitos eventos e comemorações: as festas juninas. Entre adereços e fantasias, a época fica completa com delícias tradicionais. Pensando nessa ocasião e em como aguçar as memórias dessa cultura popular, a Natan Congelados dispõe de uma seleção de produtos que inclui os mais variados quitutes, os ‘queridinhos’ dos consumidores, como uma linha de bolos típicos, além de sabores variados de pudim.

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) estima um aumento no volume de vendas de alimentos nos meses em que se celebram essa festa popular. Nessa esteira, a Natan prevê um crescimento de mais de 25% no mercado local, o que deve consolidar a empresa no segmento de congelados no Amazonas.

Nilton Lins inaugura centro de pesquisa na área da aquicultura

Na quarta-feira (5/6), a Universidade Nilton Lins inaugurou o Centro de Pesquisa e Inovação dedicado à aquicultura, marcando um importante avanço para a pesquisa e o desenvolvimento sustentável no setor na região. O espaço, com 366 metros quadrados, inclui tanques para experimentos científicos e laboratórios modernos, equipados com novos aparelhos adquiridos por meio de órgãos de fomento como CNPq, Fapeam e Capes.

O centro amplia em 50% as atuais instalações utilizadas pelo Programa de Pós-graduação em Aquicultura (PPG) da Universidade, nos níveis de mestrado e doutorado. O programa é realizado em ampla associação com o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Segundo a instituição, a iniciativa contribuirá para elaboração de projetos que melhorem a saúde dos peixes, desenvolvimento de rações e aumento na produtividade da cadeia.

Instituto de Manaus irá desenvolver plataforma digital para prefeitura de Anori

Em reunião no Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT), o prefeito de Anori, Régis Nazaré, juntamente com o Superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, firmou parceria para implantação do projeto tecnológico ‘Mais Saúde’ em seu município. O projeto ‘Mais Saúde’ é uma plataforma digital com um sistema de gestão hospitalar. O objetivo dessa tecnologia é gerenciar a admissão de pacientes, controlar o fluxo nas unidades de saúde e promover a disseminação das informações sobre os pacientes no contexto de hospitais públicos, especialmente em municípios que não contam com gestão hospitalar.

A implantação da plataforma permitirá a integração com o sistema SUS, agilizando o tempo dos registros e do atendimento.

De 11 a 14/6, das 9h às 12h, ocorrerá o curso de Patentes e Bioinovação para a Região Amazônica (Turma 2024). O curso, que será gratuito e em formato telepresencial, tem como objetivo discutir como a biotecnologia moderna se inseri no sistema de patentes e como a legislação trata a proteção das criações neste campo tecnológico. A inscrição está disponível pelo link (https://encurtador.com.br/zSomu).

A Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (Aadesam) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) para o recrutamento de profissionais que atuarão no Projeto de Apoio às Políticas Públicas voltadas à Criança e ao Adolescente no Estado do Amazonas (Projeto Pipa). As inscrições podem ser feitas até quarta-feira (12/6). Em caso de dúvidas, o interessado pode enviar um e-mail ([email protected]).

Nos dias 12 e 13/6, às 9h, no auditório da FIEAC, em Rio Branco, no estado do Acre, acontecerá a ‘Jornada de Integração Regional e Interiorização do Desenvolvimento’. O evento é gratuito e as inscrições podem ser realizadas pelo link (https://encurtador.com.br/lcLnU).

Na quinta-feira (13/6) das 18h30 às 22h, na Gaúcho’s Churrascaria, ocorrerá o ‘Digital Evolution Summit – Navegando pela era da Transformação’. O encontro é organizado pela ACCERTE em parceria com a AATEC. A participação é gratuita e o restaurante fica localizado na Rua Teresina, nº 568 – Adrianópolis. Segue link para inscrições (https://encurtador.com.br/oqHtd).

O Instituto Federal do Acre (Ifac) prorrogou o prazo de inscrições para o Processo Seletivo 2024/2 dos cursos Técnicos Subsequentes ao Ensino Médio e de Graduação, conforme o edital complementar nº 01, de 16/5. As inscrições, que são gratuitas, foram estendidas até sexta-feira (14/6). Os interessados devem realizar a inscrição através do site (https://selecoes.ifac.edu.br/).

O Itaú Cultural e a Fundação Tide Setubal prorrogam até sexta-feira (14/6) as inscrições para a segunda edição do Programa Ancestralidades de Valorização à Pesquisa, que em 2024 tem como tema ‘Meio Ambiente e Raça’. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link (www.ancestralidades.org.br).

