Ataque de tubarão na Flórida deixa 3 pessoas feridas

Uma mulher e duas adolescentes sofreram ferimentos graves após serem atacadas por tubarões ao longo da costa do Golfo da Flórida, nos Estados Unidos. Os agentes estão utilizando barcos para patrulhar o oceano e alertar os banhistas sobre os perigos. As informações são da agência Associated Press.

Os ataques ocorreram em praias vizinhas, com apenas 90 minutos de intervalo entre eles. Os incidentes levaram as autoridades a fecharem temporariamente várias praias na última sexta-feira, 7. As praias foram reabertas no sábado, mas com bandeiras alertando sobre os riscos elevados.

“As bandeiras roxas indicam a presença de vida marinha perigosa e as vermelhas apontam condições de alto risco”, disse o Gabinete do xerife do Condado de Bay em uma postagem nas redes sociais.



O primeiro ataque ocorreu na tarde de sexta-feira, quando uma mulher foi mordida por um tubarão perto de WaterSound Beach, sofrendo ferimentos graves na barriga e no braço. Parte de seu braço teve que ser amputada.

Menos de duas horas depois, os bombeiros foram chamados para atender a outro incidente em uma praia cerca de 6,4 quilômetros a leste do local do primeiro ataque, “após vários relatos de adolescentes feridos por um tubarão”, disse o gabinete do xerife.

“Tudo o que posso dizer é que estes incidentes são muito raros”, disse Demian Chapman, cientista e diretor do Centro de Pesquisa de Tubarões do Laboratório e Aquário Marinho Mote em Sarasota, Flórida. “É ainda mais raro ter dois eventos num dia envolvendo três pessoas”, disse ele à Associated Press.

*Com informações do Terra

