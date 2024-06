Pai morre horas antes de filho de descobrir que filho foi resgatado de cativeiro do Hamas

O pai de Almog Meir Jan, um dos quatro reféns resgatados de Gaza no sábado (8), morreu em sua casa no mesmo dia, horas antes da notícia do resgate de seu filho, segundo os serviços de emergência de Israel.

A morte de Yossi Meir foi confirmada também por sua irmã ao Canal 11, afiliado da CNN.

As autoridades encontraram Meir inconsciente quando foram notificá-lo sobre o resgate de seu filho e mais tarde ele foi declarado morto em sua casa pelos serviços de emergência, disseram as autoridades.

Almog Meir Jan, juntamente com Noa Argamani, Andrey Kozlov e Shlomi Ziv, foram libertados do cativeiro em dois locais distintos no campo de refugiados de Nuseirat, no centro de Gaza, por uma operação militar especial israelense, com a ajuda da inteligência dos EUA.

Pelo menos 236 pessoas morreram na operação e centenas ficaram feridas, segundo autoridades de saúde do enclave.

*Com informações da CNN Brasil

