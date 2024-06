Prostitutas cobram R$ 67 mil para ensinar como enriquecer na Europa

Com “dicas preciosas” e afirmando “não existir faculdade como essa em lugar nenhum”, as prostitutas cobram até 10 mil libras pelas aulas

Mentoria da sacanagem, telecurso do prazer ou coach do sexo. Os nomes são diferentes, mas a ambição de várias prostitutas brasileiras que vivem há anos na Europa é a mesma: faturar alto ensinando novas garotas a lucrarem com o mercado do sexo internacional. Com “dicas preciosas” e afirmando “não existir faculdade como essa em lugar nenhum”, as acompanhantes de luxo cobram até 10 mil libras, ou salgados R$ 67,8 mil, pelos ensinamentos.

Uma das profissionais aproveitou a explosão do turismo em Londres, na Inglaterra, nos dias que antecederam a grande final da Champions League, entre o espanhol Real Madrid e o clube alemão Borussia Dortmund, para esquentar as agendas da prostituição londrina. O sucesso nas vendas do telecurso do prazer está ligado à avalanche de garotas de programa que desembarcam na capital britânica para realizar o sonho de faturar em euro.

A coluna teve acesso ao material de divulgação — muito didático — sobre os cursos. Em um deles, a experiente cortesã destaca que ensinará as alunas a receber o cliente, cobrar e trabalhar com ele no quarto – além de exigir mais dinheiro pelos “extras”, que são: beijo na boca, sexo oral sem camisinha, massagem e sexo anal. Em Londres, segundo a prostituta, cobra-se a mais por isso, os chamados “extra services”.

Dinheiro em banco

A mentoria que ensina a fazer programas em Londres promete instruir todos os campos da vida de cada garota que desembolsar as 10 mil libras pelo curso. Desde aulas básicas de inglês, para conversação com os clientes, até dicas de “pontos de captação” de homens em bares e restaurantes londrinos.

As aulas para faturar com a prostituição em solo londrino também garantem todo o conhecimento necessário para abrir contas em bancos britânicos e os caminhos para enviar remessas em dinheiro ao Brasil. Inusitada, a consultoria ainda dá dicas de como conquistar o residence card no Reino Unido, a fim de que as garotas de programa tenham o direito de trabalhar e estudar por um período de até cinco anos.

O curso de prostituição finaliza as aulas com noções de como as mulheres podem ter acesso à rede de saúde de graça. Além disso, as garotas ainda recebem dicas de localização de salões de beleza brasileiros, manicures, massagistas e faxineiras, para se manterem impecáveis.

Telefonista paga

Além das aulas ministradas na consultoria do sexo, a “mentora” do esquema oferece uma espécie de serviço de apoio adicional, envolvendo a participação de telefonistas. As atendentes criam perfis em uma série de sites voltados para a prostituição e se encarregam de atender aos possíveis clientes, avisar sobre os preços cobrados e marcar os programas.

As telefonistas informam a localização da profissional do sexo, e o trabalho é finalizado. Caso a acompanhante conclua o serviço e receba o cachê, cada telefonista embolsa 20 euros. O valor é pago pelos programas indicados que, de fato, são feitos pelas garotas.

O telecurso do prazer também viabiliza a oportunidade de cada acompanhante de luxo já finalizar a mentoria com seu flat de atendimento alugado. Os valores vão de 700 a mil euros semanais.

*Com informações no Metrópoles

